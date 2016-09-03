فرزند «بانوی تروریسم» در بین جلادان داعش

روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از نشریه انگلیسی دیلی میل از قول این پدر نوشت که این پسربچه توسط مادرش «سالی جونز» که «بانوی تروریسم» لقب گرفته به پایگاه داعش منتقل و شستشوی مغزی شد.

مادر این کودک «سالی جونز» یک خواننده رپ در انگلیس بود که چند سال قبل از همسرش جدا شد و با یک شهروند انگلیسی - پاکستانی به نام «جنید حسین» از طریق فضای مجازی آشنا شد و در رقه به او پیوست و با او ازدواج کرد.

او در سال ۱۳۹۲ به داعش پیوست.

جنید حسین در ارتش سایبری داعش فعالیت می‌کرد و یک بار به جرم هک کردن صفحه شخصی تونی بلر نخست‌وزیر اسبق انگلیس به مدت شش ماه به زندان افتاد.