التماس برای گشایش دلار در شأن مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی اظهار کرد: هفت سال است که خراسان جنوبی در افکار سنجی های انجام‌شده در پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی رتبه نخست کشور را داشته و بالاترین امتیاز را در این زمینه کسب است.

وی با بیان اینکه این استان بیش‌ترین آمار استحکام خانواده و کمترین ناهنجاری‌های اجتماعی را دارد، بیان کرد: این امر نتیجه نیت پاک و عمل مردم این استان بوده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: اگر بخواهیم محیط آرام، استحکام خانواده‌ها و حداقل ناهنجاری‌ها و انحراف‌ها را داشته باشیم راه، آن پایبندی به ارزش‌هاست.

خراسان جنوبی الگوی تمام‌عیار پیشرفت ایرانی و اسلامی

نقدی با تاکید بر اینکه این خصوصیت سبب می‌شود توقعات از مردم استان بالا رفته و این استان باید الگوی تمام کشور شود، عنوان داشت: اگر سال‌هاست که مقام معظم رهبری الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت را از صاحب‌نظران مطالبه می‌کنند با خوبی‌هایی که از این استان می‌بینیم انتظار داریم، الگوی عملی این پیشرفت ایرانی و اسلامی را بتوانیم در این استان نظاره گر باشیم.

وی با بیان اینکه برای شکل دادن به این الگو نیاز به همت و تلاش مضاعف مسئولان استان داریم، بیان داشت: تمام تلاش مسئولان استان باید جهت‌دهی و شکل دادن به الگوی تمام‌عیار در تمامی جنبه‌های ایرانی و اسلامی پیشرفت بوده که تحقق این امر با توجه به برجستگی‌های علمی و ارزشی این استان شدنی است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه مردم خراسان جنوبی به خوبی اقتصاد مقاومتی را پیاده کرده‌اند، بیان کرد: فداکاری مردمی که در زیر فشارهای خشک‌سالی روستاهای خود را ترک نکرده و به تولید ادامه داده‌اند وظیفه مسئولان در مرکز را سنگین تر کرده و باید جوابگو این تلاش و نجابت باشند.

شش سال است که اقتصاد کشور را معطل دلار کرده‌اند

نقدی با تاکید بر اینکه مسئولان مرکز باید در خور شأن این مردم کار کنند، عنوان داشت: اما امروز می‌بینیم که در بعضی از مسائل به خلاف آن عمل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شش سال است که اقتصاد کشور را معطل دلار کرده‌اند، گفت: مقام معظم رهبری و تمامی صاحب نظرات تنها راه برون‌رفت کشور را در اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند، آن وقت ما شش سال است که برخلاف این اقدام می‌کنیم و دنبال گشایش دلار هستیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه دشمن تمامی مسیرهای اقتصادی دلار را بسته است و ما تمام همت خود را برای باز کردن این مسیر بکار بسته‌ایم، بیان داشت: در این بین حتی برخی پای خود را فراتر گذاشته‌اند و حالا که توافق هسته‌ای به جایی نرسیده می‌خواهند امتیازات دیگری داده و نفت کشور را مفت بدهند.

نقدی با بیان اینکه این‌ها حتی می‌خواهند برخی از نهادهای ملی و فرهنگی کشور را تحریم کنند تا دشمن را راضی نگه‌دارند، بیان داشت: فرض کنیم همه این امتیازات را دادیم و دشمن سیری ناپذیر کوتاه آمد اما آیا این اقتصاد مقاومتی است؟

اقتصادی وابسته به دلار در مقابل کوچک‌ترین تکانه مقاوم نیست

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در مقابل تکانه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیت ملی و حوادث روزگار پایدار است، بیان کرد: اقتصادی که وابسته به دلار باشد در مقابل کوچک‌ترین تکانه مقاوم نیست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: باید بجای اینکه به دنبال گشایش دلار باشیم به دنبال حذف دلار از تجارت بین‌المللی باشیم و این امر شدنی است.

نقدی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشورهای زیادی زخم‌خورده دلار هستند و می‌خواهند خود را نجات دهند، گفت: امروز نه تنها چین و روسیه بلکه کشورهای اروپایی و ژاپن می‌خواهند سلطه دلار برداشته شود، بنابراین شرایط برای برداشتن دلار از تجارت بین‌المللی فراهم است.

شأن مردم در مقاومت و ایستادگی است

وی اضافه کرد: اگر شش سالی که به دنبال گشایش دلار بودیم وقت خود را صرف خارج کردن آن از تجارت می‌کردیم اکنون به نتیجه رسیده بودیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه تاکنون مطالعات خوبی در این زمینه انجام‌شده است، عنوان داشت: با این وجود گوش خیلی‌ها به نتیجه این مطالعات بدهکار نیست و از بسیجیان، اساتید و صاحب‌نظران می‌خواهیم این را به مردم بازگو کرده و همه مطالبه گری کنیم.

نقدی تاکید کرد: شأن مردمی که همیشه در صحنه حضورداشته و تا پای جان برای دفاع از انقلاب ایستاده بالاتر از این است که به خاطر گشایش دلار التماس کرده و امتیاز بیشتری بدهیم و باید در شأن این مردم رفتار کرد.

وی با بیان اینکه شأن مردم در مقاومت و ایستادگی است، عنوان داشت: مسئولان نیز باید توجه به این امر داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه انقلاب زنده است و باید تا پایان بر مبانی و اصول خود باقی بماند، بیان داشت: ایستادگی ملت در چند سال گذشته پیروزهای های درخشانی را در پی داشته و این باید ادامه پیدا کند.

نقدی با بیان اینکه هدف ما تحقق حاکمیت اسلام و برافراشته شدن پرچم اسلام در تمام جهان است، عنوان داشت: اگر کسی نمی‌تواند در این راه باقی بماند برود و خود را به ملت تحمیل نکند.

امروز آمریکا حتی توان جنگ با یک مورچه را ندارد

وی با بیان اینکه تا سال ۲۰۲۵ اسرائیلی باقی نمی‌ماند، بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران به سرعت در حال پیشروی است و با توجه به برآوردهای انجام‌شده تا ۷۰ تا ۸۰ سال آینده اکثریت کشورهای اروپایی مسلمان خواهند بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه امروز آمریکا ۲۰ هزار میلیارد دلار بدهی خارج داشته و روزانه ۲.۵ میلیارد دلار به آن افزوده می‌شود، بیان کرد: امروز آمریکا حتی توان جنگ با یک مورچه را ندارد.

وی اظهار امیداوری کرد: بتوانیم ظرف پنج یا شش سال آینده برنامه ۱۴۰۴ را در خراسان جنوبی پیاده کرده و الگوی تمام‌عیار را به کشور ارائه دهیم.