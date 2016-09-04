طوفان و گردوخاک سیستان را در وضعیت بحرانی قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر پدیده ای جوی بنام بادهای ۱۲۰ روزه در زمره بادهای محلی سیستان قرار دارد و درفصل گرم سال از ۱۵ خرداد تا ۱۵ مهر می‌وزد ولی خشکسالی‌های اخیر موجب شده تا شدت این طوفان افزایش یابد.

این پدیده نیرومند ذرات ماسه را از سطح خشک زمین برداشته در هوا معلق می‌کند و عامل بیماریهای ریوی و تنفسی در منطقه می‌شود وهزاران نفر را راهی مراکز بهداشتی و درمانی می‌کند، گاهی نیز روستاها را به کام خویش فرومی‌برد وخسارات زیست محیطی فراوانی را ببار می آورد.

طی چند روز گذشته باز هم طوفان گردوخاک در منطقه شدت گرفته و نیروهای امدادی هلال احمر با هدف امداد رسانی در محل‌های مستعد طوفان حضور یافته‌اند.

سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور دراین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ روستای شهرستانهای زابل وهیرمند کانون طوفان گردوخاک قرار گرفت و مردم منطقه را غافلگیر کرد.

سیدمصطفی مرتضوی گفت: در این راستا بر اساس پیش بینی‌های هواشناسی نیروهای امدادی در منطقه حضور یافتند تا در صورت نیاز به یاری شهروندان بشتابند.

وی تصریح کرد: در این مدت از سوی جمعیت هلال احمر ۳ هزار نفر از ساکنان روستاهای در معرض طوفان بسته غذایی دریافت کردند واز خدمات امدادی این نهاد بهره‌مند شدند.

وی عنوان کرد: کار امداد رسانی در منطقه توسط ۵ تیم امدادی صورت گرفته است و با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر ادامه طوفان و افزایش سرعت وزش باد و غلظت ریزگردها نیروهای امدادی در آماده باش قرار دارند.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز در این خصوص گفت: وزش طوفان در منطقه سیستان از امروز شنبه شدت می‌گیرد و طی دو روز آینده سرعت باد به ۹۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

مصدق گودرزی فر افزود: در نواحی مرکزی، غربی و مرز شرقی استان روزهای یکشنبه و دوشنبه علاوه بر افزایش غبار، وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک انتظار می رود.

وی عنوان کرد: همچنین در ارتفاعات جنوب و جنوب شرق استان و در بعدازظهر شرایط برای رشد ابرهای همرفتی و احتمال رعدوبرق و رگبارهای پراکنده و باد شدید لحظه‌ای وجود دارد.