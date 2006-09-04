زمان ثبت نام آزمون دكتري تخصصي و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، ثبت نام آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت سال تحصيلي 85 - 86 از 6 مهرماه آغاز مي شود و تا 26 مهر ادامه خواهد داشت.
زمان برگزاري آزمون جمعه 3 آذر ماه جاري اعلام شده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زمان ثبت نام آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت را از 6 تا 26 مهرماه جاري اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، ثبت نام آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت سال تحصيلي 85 - 86 از 6 مهرماه آغاز مي شود و تا 26 مهر ادامه خواهد داشت.
زمان برگزاري آزمون جمعه 3 آذر ماه جاري اعلام شده است.
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