زمان ثبت نام آزمون دكتري تخصصي و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، ثبت نام آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت سال تحصيلي 85 - 86 از 6 مهرماه آغاز مي شود و تا 26 مهر ادامه خواهد داشت.

زمان برگزاري آزمون جمعه 3 آذر ماه جاري اعلام شده است.