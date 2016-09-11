به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی شامگاه شنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی دفتر خود، ضمن تاکید بر ضرورت نگاه ویژه مسئولان به پروژه های فرهنگی، بیان داشت: امروز مسئولان ما باید فرهنگ را زیربنای تمام امور بدانند و اگر این تفکر را داشته باشیم در تمام عرصه های اجتماعی موفق خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه شاهرود نیازمند توسعه فرهنگی است، افزود: راه اندازی مراکز و مجتمع های فرهنگی مانند مجتمع فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در این شهرستان می تواند در این زمینه موثر باشد.

توسعه پایدار نیازمند زیرساخت فرهنگی

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس دهم، همچنین خواستار پیگیری و اجرای مصوبات حوزه فرهنگ سفر مقام معظم رهبری، هیئت دولت و اعتبارات جاری استان به خصوص در شاهرود و میامی شد و گفت: اجرای پروژه های فرهنگی به ما این اجازه را می دهد که برای هر بخش از فرهنگ، زیرساختی را تعیین و تببین کنیم.

حسینی ضمن ابراز ناخرسندی از معطل ماندن پروژه مجتمع فرهنگی شاهرود که از مصوبات سفر سال ۸۵ مقام معظم رهبری به این شهرستان است، افزود: مسئولان استانی با توجه به پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصدی این پروژه برای بهره برداری از آن باید همت کنند.

وی تبیین زیرساخت فرهنگی برای همه امور اجتماعی حتی اقتصاد و تحقق شعار سال را نیاز اصلی جامعه برای رسیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و ادامه داد: نگاه ویژه مسئولان به امر اقتصاد مقوله ای در خور توجه است که در این زمینه می توان مقام معظم رهبری را الگو قرار داد چرا که ایشان حتی به مقوله هایی مانند برجام، اقتصاد مقاومتی و ... نیز نگاه فرهنگی دارند و این امر بسیار منحصر به فرد و در خور توجه است.

تکمیل پروژه فرهنگی تبلیغات اسلامی نیاز شاهرود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارش از وضعیت فرهنگی و پروژه های این اداره کل با بیان اینکه ساختمان مجتمع فرهنگی شاهرود بالغ بر ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: عدم افتتاح این مجموعه به دلیل مشکلات مالی و اعتباری، هدر رفت بیت المال و فرسودگی تجهیزات را در بر دارد چرا که احداث این بنا طی سال های گذشته آغاز و در آستانه بهره برداری با مشکل تخصیص بودجه روبرو است.

حجت الاسلام علی شکری با بیان اینکه تکمیل پروژه های فرهنگی عام المنفعه هستند، ابراز داشت: فرهنگ زیرساخت جامعه است و نگاه ویژه به این حوزه می تواند برای تمام اقشار جامعه موثر باشد چرا که فرهنگ زیر ساخت تمام امور خواهد بود و نگاه ویژه به آن، اهتمام در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در تمام موارد است.

وی افزود: ما برای اینکه در تمام زمینه های اجتماعی حتی مقوله اقتصاد موفق عمل کنیم، نیاز به تبیین زیرساخت های فرهنگی و گفتمان سازی دینی داریم و این امر در زمره رسالت سازمان های فرهنگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود در مجموعه این اداره کل، نبود ساختمان مناسب و ملکی برای اداره تبلیغات اسلامی شاهرود است که امیدواریم این مقوله نیز به نحو مطلوب برطرف شود.