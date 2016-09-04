آرش رضایی کلانتری، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری مازندران در خصوص دستگاه ساخته شده تحت عنوان «رادیو فرکانس غیر تهاجمی» به خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون جمعیت ایران رو به پیری است و در سالهای آینده سالمندان بیشتری در کشور خواهیم داشت به همین دلیل به فکر ساخت دستگاهی برای جلوگیری از پیری افتادیم.

وی افزود: به دلیل اینکه این جمعیت بعد از مدت زمانی دچار از کار افتادگی می شوند دستگاه «رادیو فرکانس غیر تهاجمی» را ساختیم تا بدین واسطه از پیری و از کار افتادگی در افزاد جلوگیری شود.

رضایی کلانتری با بیان اینکه این دستگاه در فیزویوتراپی، درماتولوژی(تخصص پوست و مو) و...کاربرد دارد، اظهار داشت: از این دستگاه می توان در ترمیم بافت های متفاوت بدن استفاده کرد این ترمیم می تواند درمان یک بیماری یا اینکه پیشگیری از وارد شدن به مرحله پیری و از کار افتادگی باشد.

به گفته وی، همچنین ترمیم مفصل آسیب دیده و پوست و در نهایت جوان سازی از جمله کاربردهای این دستگاه به شمار می رود.

وی در خصوص کاربردهای دستگاه «رادیو فرکانس غیر تهاجمی» گفت: این دستگاه در فیزیوتراپی و درماتولوژی(پوست) بیشترین کاربرد را دارد؛ استفاده از این برای کسانی مناسب است که تصمیم به پیشگیری و مبازره با پیری پوست و مفاصل را داشته باشند.

رضایی کلانتری با بیان اینکه افراد از سن ۱۸ سال به بالا می توانند از این دستگاه استفاده کنند، گفت: این سیستم، نسل جدید دستگاههایی هستند که در حوزه روش های غیر جراحی و بدون عارضه پزشکی تقسیم بندی می شوند و در دنیای غرب بسیار پرکاربرد و رو به گسترش هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این دستگاهی که قرار است به تولید انبوه برسد تنها در مطب ها مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: بنا داریم تا علاوه بر این نوع حرفه ای و پزشکی، نوع خانگی دستگاه رادیوفرکانس غیر تهاجمی را تولید کنیم.

وی با بیان اینکه نمونه خارجی این سیستم وجود دارد، گفت: البته برتری هایی در نمونه ای که این شرکت برای اولین بار در ایران طراحی کرده وجود دارد و آن هم کاربردهای بیشتر و هوشمتد تر این سیستم است.

رضایی کلانتری گفت: برای این سیستم از اداره تجهیزات پزشکی ایران مجوز ساخت اخذ شده است و دارای گواهینامه iso۱۳۴۸۵ از BRS امریکا نیز هست.

وی گفت: همچنین دستگاه جوان سازی بدن، این امکان را دارد که بدون اپراتور به کار گرفته شود.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه قیمت این رادیوفرکانس نسبت به نمونه های خارجی یک ششم تا یک دهم است، گفت: در حال حاضر ۲۰ شرکت از ۱۲ کشور دنیا به دانش فنی ساخت این سیستم جوان سازی دست یافته اند و ما در این شرکت دانش بنیان برای اولین بار توانستیم دانش فنی ساخت آن را در ایران بدست آوریم.

وی با تاکید بر اینکه با این تکنولوژی می توان پیری را به تاخیر انداخت و عمر مفید نیروی کار را افزایش بخشید، اظهار داشت: معمولا پیری در پوست، ماهیچه و مفاصل خود را نشان می دهد که می توانیم همه اینها را با این سیستم ترمیم کنیم.

وی با بیان اینکه معمولا تجویز استفاده از سیستم رادیو فرکانس بر عهده پزشک معالج است، گفت: به طور معمول، جلسات درمانی به صورت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه و هفته ای یک تا دوبار انجام می گیرد ولی این موضوع بستگی به تجویز پزشک مربوطه دارد.