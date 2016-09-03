تأیید مجدد ترکیه بر پایبندی به توافق مهاجران با اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پایبندی ترکیه در اجرای توافق مهاجران با این اتحادیه خبر داد.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در اظهارات خود در این باره اعلام کرد: آنکارا پایبندی خود را در نشست وزاء خارجه که در «براتیسلاوا» برگزار شد در خصوص تعهد به اجرای توافق مهاجران با این اتحادیه مورد تأیید مجدد قرار داده است.

موگرینی در ادامه تأکید کرد: کارهایی که در ماه های گذشته درباره آن ها به توافق رسیدیدم، گام به گام در حال پیشرفت است. امروز نیز تأیید توافقات حاصله به ویژه در خصوص مدیریت جریان آوارگان را از سوی ترکیه دریافت کردیم.

وی ادامه داد: از سوی ما نیز فرایند لغو ویزا در حال انجام است که البته موضوع جداگانه ای به شمار می آید.

لازم به ذکر است، «عمر چپیلیک» وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه هفته گذشته در اظهاراتی اعلام کرده بود: در صورتیکه اتحادیه اروپا تاریخی را برای لغو دریافت ویزای شهروندان ترکیه مشخص نکند، آنکارا تعهدات کشورش در توافق پناهجویان با اتحادیه اروپا را متوقف خواهد کرد.

گفتنی است، ترکیه و اتحادیه اروپا در ماه مارس سال جاری میلادی به توافقی رسیدند که بر اساس آن ترکیه متعهد شد تمام آوارگان به ثبت نرسیده ای که به کشورهای اتحادیه اروپا وارد شده اند را به صورت یک به یک در ازای اسکان آوارگان سوری در ترکیه بازگرداند. در عوض، این اتحادیه نیز وعده داد که فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را تسریع و نیز نظام لغو روادید برای شهروندان ترکیه را به انجام برساند.