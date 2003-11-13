تحركات گسترده اروپايي و عربي براي جلوگيري از اجراي قانون تحريم سوريه

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه الوطن به نقل از يك ديپلمات عرب دفتر نمايندگي اتحاديه عرب در اتحاديه اروپا در بروكسل از تلاش هاي پنهاني اروپايي و عربي براي ميانجيگري در اين مساله و متقاعد كردن واشنگتن به عدم اجراي قانون تحريم سوريه پرده برداشت.

به گفته اين منبع ، تلاشهاي ميانجي گرانه طرفهاي اروپايي و عربي براي جلوگيري از اجراي اين قانون دو چندان شده است .

اين منبع به اين مطلب اشاره كرد كه اروپا به سوريه اطمينان داده است كه از تحريم آمريكا در صورت اجرا دنباله روي نكند و روابط سياسي و اقتصادي را در همان سطح كنوني حفظ نخواهد كند و براي بهبود و گسترش آن تلاش كند .اروپا همچنين به دمشق قول داد كه واشنگتن را در بلوكه كردن دارايي هاي سوريه در بانك هاي اروپايي يا تحريم هواپيمايي سوريه همراهي نكند.اين منبع تاكيد كرد اتحاديه اروپا به سوريه قول داده است كه تسليم خواسته هاي آمريكا در مورد سوريه نشود مثلا هرگز تسليم ليست هاي ترويستي كه از آمريكا فرستاده مي شود، نخواهد شد ، زيرا وضعيت در مورد سوريه متفاوت است و نمي توان اين كشور را از نظر اروپا يك كشور تروريست خواند.

اين منبع افزود: اروپايي ها و اعراب در عين حال به سوريه توصيه كرده اند براي بستن راه هرگونه بهانه جويي از آمريكا و عدم تكرار سناريوي عراق كه منجر به اشغال اين كشور شد با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند و امريكا را در اتهام وارد كردن به خود ناكام بگذارد .



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