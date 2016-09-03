کارگروه ویژه تعیین تکلیف پتروشیمی گلستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی بعدازظهر شنبه در پانزدهمین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: تاکنون پنج یا ۶ جلسه با مدیران پتروشیمی گلستان برگزار شد اما هنوز هیچ اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی آن به ما داده نشده است جز آنچه در سامانه ثبت است.
وی بابیان اینکه تاکنون اطلاعات روشنی از فرآیندهای اقتصادی پتروشیمی گلستان گزارش نشده است، ادامه داد: تا زمانی که اطلاعات روشن و دقیقی در دسترس نباشد نمیتوان برای آن تصمیمگیری کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: پاسخ مدیران پتروشیمی به پرسشهای بیشمار این است که سهام پتروشیمی در فرا بورس قابلواگذاری است اما واقعیتهای جامعه و استان گویای مباحث دیگری است.
وی تصریح کرد: باوجوداینکه ۹۴ هزار گلستانی در پتروشیمی سهامدار هستند و از منظر دفاع از حقوحقوق مردم استان، دولت میتواند پشتیبانی کرده و برای آخرین بار با تشکیل کارگروه ویژه درخواستهای آنها را شنیده و در صورت امکان به آنها کمک کند.
مروتی خاطرنشان کرد: برای اتمام پروژه پتروشیمی گلستان به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز است که با احتساب نرخ روزبه بیش از هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان میرسد.
وی بیان کرد: در نشستهای گذشته با هیئتمدیره پتروشیمی گلستان متأسفانه اطلاعاتی که خروجی داشته باشد حاصل نشد و اخذ تراکم پروژه ساختمانی سروش جنگل تنها خواسته مدیران پتروشیمی بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان بابیان اینکه در چنین شرایطی پتروشیمی گلستان نمیتواند در لیست پروژههای اقتصاد مقاومتی استان قرار گیرد، یادآور شد: تنها در شرایطی امکان ورود دولت به موضوع پتروشیمی گلستان وجود دارد که درخواست از سوی بخش خصوصی مطرحشده و ۲۸ میلیارد تومان سهم آورده مردم تعیین تکلیف شود که این امر مطابق باسیاستها و برنامههای اقتصاد مقاومتی است.
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