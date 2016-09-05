مشکل هندبال ایران عدم ثبات مدیریت و همدلی اهالی این رشته است

یعقوب شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تیم خود در رقابتهای امسال لیگ برتر هندبال گفت: ما مشکلی برای شرکت در مسابقات نداریم هرچند تاکنون تیم ما کامل بسته نشده است اما تا چند روز آینده تکلیف باقی نفرات تیم را هم مشخص خواهیم کرد.

وی در مورد وضعیت مالی حقوقی سال گذشته بازیکنان اش هم افزود: تا الان بازیکنانم ۷۵ درصد قرارداد سال گذشته خود را دریافت کرده اند و تنها ۲۵ درصد نهایی باقی مانده است. برای مابقی دریافتی هم منتظر انجام کارهای قانونی باشگاه هستیم. برای امسال مطمئنا سطح توقعات تیم بالا رفته و تیم ها برای جذب بازیکن مورد نیاز خود رایزنی می کنند ما برای حفظ اعضا تیم نیازمند بودجه هستیم تا هم بازیکنان راضی باشند و هم بتوانیم ضمن تکرار موفقیت دوره قبل لیگ برای مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا آماده شویم.

شکوهی خاطرنشان کرد: ظرف چند روز آینده تمرینات تیم ما جدی تر شده و با تعیین تکلیف بازیکنان با تیم کامل تری تمرین خواهیم کرد. ما همان ترکیب سال گذشته را که تیم جوانی بود را در امسال داریم و از همان نفرات دعوت کرده ایم. نیاز به جذب ملی پوش هم نداریم چرا که الان چند نفر از بازیکنان ما به تیم ملی دعوت شده و همراه با تیم ملی به قطر رفتند.

وی تصری کرد: در هر صورت بودجه ما هم طوری نبود که بخواهیم بازیکن جدید بگیریم و جایگزین کنیم.

سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران ادامه داد: در حال حاضر برای لیگ و در نهایت مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا آماده می شویم. امیدواریم با اتفاقات جدید مدیریتی در هندبال شرایط برای این رشته بهتر شود. در حال حاضر شنیده ام دو تیم از حضور در لیگ انصراف داده اند و لیگ هم قرار است دیرتر شروع شود. امیدوارم زودتر تکلیف لیگ روشن شود تا تیم ها سردرگم نشوند. به نظرم مشکلات امروز باشگاه ها که پول است هیچ ربطی به فدراسیون ندارد همه باشگاه ها در تمام رشته ها با این معضل روبرو هستند.

شکوهی با بیان اینکه امیدوارم با مسئول جدید وقفه ای در کارها پیش نیاید گفت: یکی از دلایل مشکلات امروز هندبال عدم ثبات مدیریت است. رحیمی ۱۶ سال رئیس فدراسیون بود، اشکالات داشت اما همین ثبات باعث شده بود تا کارها روی غلطک بیافتد. کوزه گری ثمره رحیمی را برد، نصیری ثمره کوزه گری و در نهایت در زمان مهدوی آنچه هندبال داشت برداشت شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مشکل اصلی ما غیر از ثبات مدیریت عدم همدلی خانواده هندبال است. یک گروه منتقد هستند اگر انتقاد سازنده باشد به رفع مشکلات کمک می کند اما اگر نه ضربه می زند. هر فردی که بیاید برای کار و برنامه ریزی و دیدن ثمره برنامه ریزی ها نیاز به فرصت و زمان دارد. با یکی دوسال که نمی توان کاری کرد باید در کارهای زیربنایی حداقل شش هفت سال صبر کرد.

سرمربی نفت در پایان خاطر نشان کرد: در یک سال گذشته کارهای زیربنایی خوبی در بخش پایه ها شروع شده و جلو رفت و امیدوارم حتی با تغییر مدیریت این کار ادامه یابد.