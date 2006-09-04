فارغ التحصيلان بيكار تغذيه به حمايت دولت نيازمندند

فارغ التحصيلان دانشگاه ها نيروي انساني بالقوه اي هستند كه اگر به آنها پرداخته نشود با خروج از كشور و تحصيل و تحقيق در ساير كشورها در واقع به خدمت بيگانگان درخواهند آمد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر ضياء الدين مظهري رئيس انجمن تغذيه ايران صبح امروز در نهمين كنگره تغذيه كشور در دانشگاه علوم پزشكي تبريز گفت: انجمن تغذيه ايران در طول بيش از 20 سال فعاليت خود بدون وابستگي به سازمان يا نهادي و بدون هيچ چشم داشتي به موازات اقدامات اساسي خود در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي ارتقاي كيفيت محتواي كتب آموزشي در مقاطع مختلف دانشگاهي را موجب شده است.



وي به بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي اشاره كرد و گفت: معظل بزرگ فارغ التحصيلان تغذيه كشور بيكاري يا اشتغال به مشاغل ديگر است. در اين زمينه بايد فكري اساسي كرد تا از نيروي انساني و محقق كشور استفاده بهينه صورت گيرد.



رئيس انجمن تغذيه ايران اضافه كرد: وضعيت كشور در بخش پژوهش ها و تحقيقات علوم تغذيه اي قابل توجه است اما بايد به محققان كشور كه همان فارغ التحصيلان دانشگاهي و اساتيد اين رشته هستند توجه كرد و از تحقيقات آنها حمايت به عمل آورد.