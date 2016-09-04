پرداخت ۳۸۷ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به آخرین آمار تسهیلات رونق تولید اشاره کرد و اظهار داشت: تا امروز و از طریق سامانه بهین یاب ۴۰ فقره تسهیلات به واحدهای صنعتی استان پرداخت شده که میزان این تسهیلات ۳۸۷ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: میزان انباشت عقد قرارداد بانک ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی استان ۹۵ فقره بوده به این معنا که ۹۵ واحد به مبلغ ۵۷۲ میلیارد ریال در مرحله پرداخت هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان یادآور شد: در مجموع میزان تسهیلاتی که توسط بانک ها پرداخت شده و در مرحله عقد قرارداد هستند حدود ۹۶۰ میلیارد ریال است.

صفی خانی گفت: تا کنون ۸۵۱ فقره تسهیلات به مبلغ پنج هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال به شعب بانک ها ارجاع داده شده است لذا از بانک ها درخواست داریم موضوع پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی استان را جدی تر پیگیری کنند تا ظرف چند روز آینده بحث خروجی پرداخت استان بالا رود.

وی با بیان اینکه تلاش داریم تا پایان شهریورماه بحث پرداخت تسهیلات از طریق سامانه بهین یاب انجام شود، افزود: در حال حاضر در کمیته بررسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز هزار و ۱۹۸ پرونده با مبلغ سه هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال برای اخذ تسهیلات موجود است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه لرستان از لحاظ درصد پرداخت تسهیلات مطابق مصوبات استان پانزدهم کشور است، عنوان کرد: میانگین میزان پرداختی های مربوط به سامانه بهین یاب نسبت به میزان مصوب شده آن در کشور ۹.۳۹ بوده و میانگین استان در این زمینه ۹.۶۳ است.