به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی عصر دیروز در پایان همایش تبیین دستاوردهای فرهنگی دولت تدبیر و امید که با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از وزرا و مسئولان دولت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقلاب به طور جدی مباحث فرهنگ و هنر را دنبال می کنند و فرمودند که قائل به جزم اندیشی نیستم. نه ولنگاری و نه جزم اندیشی. ایشان بارها فرموده اند که مسئله فرهنگ مسئله دولت نیست بلکه مسئله نظام است و در جمع بندی این همایش باید بگویم فکر می کنم عموم نهادها و دستگاههای مرتبط با دولت چند مسئله را دنبال می کنند.

۱-صیانت از هویت فرهنگ دینی و ملی ۲- تقویت و توان و اقتدار فرهنگی کشور ۳- توسعه قانونمداری و نظم و انضباط بخشی به فعالیت ها ۴- توسعه شفافیت در فعالیت ها ۵- توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی کشور ۶- حفظ کرامت زنان، حقوق زنان و حقوق شهروندی.

وزیر ارشاد ادامه داد: امور مربوط به فعالیت های زنان از جمله مسائل مورد تاکید دولت است اما در حال حاضر نمی توانیم استخدامی در این زمینه داشته باشیم چون در دولت گذشته نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر نیرو گرفته شده و در حال حاضر ممنوعیت استخدام داریم اما تلاش می کنیم از نیرو و قابلیت های زنان در امور فرهنگی بهره ببریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: از همه مهمتر انسجام و همبستگی دستگاههای فرهنگی است و با همکاری نزدیکی که با هم دارند تفاهم نامه هایی امضا کرده اند.

جنتی در پایان تصریح کرد: بر اساس صحبتی که با آقای صالحی امیری داشته ایم بعد از دهه فجر اگر سایر دستگاهها موافقت کنند هفته فرهنگی دولت را برگزار می کنیم.