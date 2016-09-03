به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی شامگاه شنبه در نشست شورای شهرستان صحنه از تدوین سند توسعه شهرستان‌های استان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: تدوین این سند بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر کدام از شهرستان‌ها برای مدت زمان ۳ ساله تدوین شده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اجرا و پیگیری‌ پروژه‌های جدید در شهرستان‌ها بر اساس سند توسعه انجام می‌شود، افزود: برای هر شهرستان سند جداگانه‌ای تدوین شده که معیار و مبنای توسعه خواهد بود.

رازانی همچنین به ظرفیت‌های استان اشاره کرد و افزود: کشاورزی یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه استان و به ویژه شهرستان صحنه است و توجه به کشت گلخانه‌ای و سرمایه‌گذاری برای این مهم سبب ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برای مردم می‌شود.

استاندار کرمانشاه توسعه طرح‌های کشاورزی و باغداری را سبب اشتغالزایی در شهرستان صحنه و استان دانست و بیان کرد: استان با مشکل بیکاری مواجه است و توجه به ظرفیت کشاورزی راهی برای عبور از این معضل است.

وی گردشگری، کشاورزی و باغداری را از ظرفیت‌ها و استعدادهای شهرستان صحنه عنوان کرد و افزود: برای رفع مشکلات شهرستان تلاش می‌کنیم و از نهادهای مرتبط و بانک‌ها رفع موانع و مشکلات پروژه‌های شهرستان را به عنوان یک اولویت درخواست می‌کنیم.

رازانی ایران خودرو، مجتمع‌های پرورش گاو، ذوب آهن، پرورش قارچ و همچنین سدسازی را از جمله پروژه‌های بزرگ و مهم در شهرستان صحنه نام برد و گفت: تا پایان تیرماه سال آینده کرمانشاه به راه آهن سراسری متصل خواهد شد.

وی فعال شدن راه آهن کرمانشاه را سبب ایجاد توسعه و تحول در استان دانست و بیان کرد: راه آهن از شهرستان صحنه نیز عبور خواهد کرد و یک ایستگاه در این شهرستان ساخته می‌شود که سبب تسریع در توسعه این شهرستان خواهد شد.