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۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۵۵

آیت الله موسوی جزایری:

ایران را باید یک جزیره با ثبات و امن نامید/ نقاط قوت را بشناسیم

ایران را باید یک جزیره با ثبات و امن نامید/ نقاط قوت را بشناسیم

اهواز ـ نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: ایران را باید یک جزیره با ثبات و امن نامید در حالی که کل دنیا و حتی مدعیان قدرت، در آتش ناامنی می سوزند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه شمیم حسینی (فروش محصولات مورد نیاز هیئت های مذهبی) اظهار کرد: این نمایشگاه نیازهای اصلی و جانبی هیئت های مذهبی و همچنین آنچه که مربوط به آرایش سوگواری هئیت ها هست را هم ارائه می دهد.

وی در ادامه گفت: خوشبختانه سازمان تبلیغات اسلامی استان در مورد تجدید بنای حوزه های علمیه، مصلا و مساجد همکاری خیلی خوبی دارد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان تصریح کرد: هدفم از صحبت در این مراسم تقدیر از فعالیت هیئت های مذهبی است وگرنه مسئولان که نیازی به این تعاریف ندارند.

آیت الله موسوی جزایری بیان کرد: هرچه که در این کشور داریم مانند استقلال، امنیت و عزت همه از پرتو برگزاری چنین برنامه هایی است.

وی همچنین عنوان کرد: ایران را باید یک جزیره با ثبات و امنیت نامید که چنین جزیره ای داشتن در حالی که کل دنیا و حتی مدعیان قدرت در آتش ناامنی می سوزند و ابرهای تیره فتنه بر سر آنها آتش می بارد، اصلا چیز کمی نیست.

امام جمعه اهواز با اشاره به وجود ناامنی در کشورهای همجوار و همچنین اروپایی گفت: باید نقاط قوت خود را بشناسیم و انصافا آمریکا نصف ثروت دنیا را دارد و نباید خود را به لحاظ اقتصادی با این کشور مقایسه کنیم.

نماینده ولی فقیه در خوزستان اضافه کرد: ایران در سیاست های بین المللی دخالت می کند و آنقدر قدرتمند وارد می شود که آمریکا به حوزه انفعال می رود، بنابراین کشور ما نیز قدرت و نقاط قوتی دارد که رأس نقاط قوت های این کشور امام زمان(عج) است.

کد مطلب 3760056

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