هادی سبزواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری همایش پیاده‌روی در همدان اظهار داشت: این همایش دهمین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی تاریخ ورزش استان همدان به شمار می‌رود که قرار است مهرماه به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی برگزار شود.

وی افزود: ثبت‌نام از علاقه‌مندان این همایش یکم مهرماه امسال و در یک‌صد نقطه از شهر همدان انجام می‌شود و امیدواریم حضور مردم در این همایش بزرگ بیش‌ازحد پیش‌بینی‌شده باشد.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان بابیان اینکه برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این همایش داریم گفت: امسال برای نخستین بار شرایط برای برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی مهیا شده است و برنامه‌های گسترده‌تری را نسبت به دوره‌های گذشته در ساعات برگزاری همایش در نظر گرفته‌ایم.

سبزواری خاطرنشان کرد: تاکنون یک دستگاه خودروی پراید برای این همایش اختصاص‌یافته است و تا روز همایش جوایز ارزنده‌ای از سوی سایر مسئولان اجرایی برای اهدا به حاضرین در مراسم قرعه‌کشی تعیین خواهد شد.

وی با قدردانی از مسئولان همدان به‌ویژه فرماندهی انتظامی و دستگاه ورزش و جوانان همدان به خاطر همکاری مناسب برای برگزاری این همایش گفت: حمایت مسئولان زمینه‌ساز برگزاری همایش‌های بزرگ خواهد بود در همایش بزرگ پیاده‌روی همدان، مسئولان اجرایی استان به همراه مسئولان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش‌های همگانی نیز حضور خواهند یافت.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۲۰ همایش پیاده‌روی به مناسبت‌های مختلف با مشارکت دستگاه‌های اجرایی در سطح استان همدان برگزارشده است.

وی با اشاره به رشته‌های ورزش همگانی بیان کرد: در حال حاضر ۳۰ رشته ورزشی زیرمجموعه ورزش‌های همگانی است که خوشبختانه تمامی رشته‌ها در استان همدان فعال هستند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان یادآور شد: باوجوداینکه گستره فعالیت ورزش همگانی بسیار زیاد است اما خوشبختانه با تلاش مجموعه، هیئت در این مدت عملکرد مطلوبی را ارائه داده است و اکنون همه مردم با رشته‌های مختلف این هیئت آشنایی و مشارکت دارند.

سبزواری بابیان اینکه در چهار کمیته هیئت ورزش‌های همگانی، استان همدان صاحب جایگاه در کشور است، گفت: ورزشکاران این هیئت در بیشتر مسابقات کشوری و استانی همیشه حرف برای گفتن داشته‌اند.