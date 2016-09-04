کریم بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به درخشش رزمی‌کاران همدان در مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت مسابقات قهرمانی کشور رزم آوران از دهم شهریورماه به مدت ۳ روز به میزبانی هیئت رزم آوران استان مازندران در شهرستان رامسر برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها ۲۰۰ ورزشکار در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان از استان‌های گیلان، مازندران، سمنان.، مشهد، همدان، کرمانشاه، خوزستان، تهران، چهارمحال و بختیاری و زنجان با هم به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت رزم آوران استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان تیم همدان در این مسابقات موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال برنز شد و در نتایج تیمی نیز تیم نونهالان مقام چهارم و تیم نوجوانان مقام ششم را کسب کردند.

بختیاری بیان کرد: در این رقابت‌ها در رده سنی نونهالان امیرحسین چهاردولی به طلا دست‌یافت و بنیامین احمدی و بهنام حسنی به مدال برنز دست‌یافتند، در رده سنی نوجوانان حسن خدا کرمی طلا گرفت و امیرحسین بیات به مدال برنز دست‌یافت.

وی با اشاره به تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته این رشته بیان کرد: طبق آمار بیمه حدوداً ۹۰۰ نفر در رشته رزم‌آوران در همدان سازمان‌دهی شده‌اند.

رئیس هیئت رزم‌آوران استان همدان عنوان کرد: همچنین یک هزار ورزشکار با بیمه‌هایی که به نام هیئت رزم‌آوران صادرشده به‌عنوان آمار سازمان‌یافته هیئت رزمی استان همدان ثبت‌شده‌ که ظلم در حق هیئت رزم‌آوران استان همدان است.

بختیاری با اشاره به وضعیت مربیگری و داوری در این رشته گفت: ازنظر مربی و داور هیچ مشکلی در رشته رزم‌آوران در استان همدان وجود ندارد و مربیان فعال درجه ۱، ۲ و ۳ و بین‌المللی در استان فعال هستند.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۲۵ مربی در کلاس‌های رزم‌آوران مسئولیت آموزش این رشته را بر عهده‌دارند و ۵ مربی نیز به دلایل نبودن کلاس و مکان آموزش، فعال نیستند.