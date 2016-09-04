مهدی رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بانوان ملایری در مسابقات المپیاد تیراندازی کشور اظهار داشت: در مسابقات انتخابی تیراندازی استان ۵ ورزشکار ملایر توانستند سهمیه حضور در المپیاد کشوری را کسب کنند.

وی افزود: مسابقات قهرمانی کشور در دو رشته تفنگ و تپانچه ۱۸ شهریور امسال و در شهر اصفهان برگزار خواهد شد و در تیم اعزامی یک نفر از بانوان همدان نیز حضور دارد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به درخشش بانوان کاراته‌کار ملایری در مسابقات کشوری گفت: تیم کاراته بانوان شبکه بهداشت اعزامی به مسابقات کشوری که در تهران برگزار می‌شد توانست با کسب ۳ مدال نقره و دو برنز بین ۴۰۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور خودنمایی کند.

رضایی خاطرنشان کرد: در این مسابقات تیم شبکه بهداشت ملایر با ۷ شرکت‌کننده حضور داشت که مریم شیرزادی فرد، ساجده اسداللهی و آتوسا شاملو به‌عنوان دومی و زهرا روستایی و فاطمه سلیمانی به مقام سومی رسیدند.

رضایی با اشاره به حضور مربیان توانمند در هیئت‌های ورزشی ملایر، گفت: ملایر درزمینهٔ مربی در هیئت‌های ورزشی مشکلی ندارد و در این هیئت‌ها ۱۷۱ مربی کارت دار و رسمی مسئولیت آموزش علاقه‌مندان را بر عهده‌دارند که در بعضی از موارد مربیان عضو تیم های ملی هستند و شهرستان ملایر درزمینهٔ سطح و ظرفیت مربیان در جایگاه خوبی قرار دارد.

وی یادآور شد: ۱۳۷ داور رسمی و کارت دار نیز در هیئت‌های ورزشی این شهرستان فعالیت دارند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته این شهرستان گفت: طبق آمار صورت گرفته بیش از ۹ هزار بیمه‌شده ورزشی در ملایر فعالیت می‌کنند.