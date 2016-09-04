به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی محبی شامگاه شنبه در مراسم جشن سالگرد ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)در محل امامزاده سید ابراهیم(ع) شهر زنجان، افزود: سبک زندگی که امروز گریبان گیر جامعه ما شده است سبک زندگی غربی با روکش اسلامی است.

استاد حوزه و دانشگاه به دو کلمه مودت و محبت اشاره کردو گفت: مودت بالاتر از محبت قرار دارد و خداوند در قرآن دوبار کلمه مودت رامکرر تاکید کرده و مودت به معنای آن است که که حب و محبت در قلب انسان در عمل تجلی شود.

محبی با بیان اینکه امروزه زوج‌ها هنر مودت در زندگی مشترک خود ندارند و همین امر موجب افزایش آمار طلاق در جامعه شده است، افزود: اگر هدف شخصی از ازدواج تنها مادیات باشد هدف خاصی را در زندگی رقم نخواهد زد.

وی با بیان اینکه رعایت حریم حیا و ادب از موضوعات مهمی است که باید در زندگی مشترک مورد توجه قرار گیردو این خود یک زندگی به سبک زندگی اسلامی است، گفت: ایمان و اخلاق دو عامل اصلی در ازدواج است که در دین اسلام به این دو امر بسیار تاکید شده است.

استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: چشم و هم چشمی ها باعث فروپاشی خانواده ها می شود و متاسفانه در زندگی‌های امروز افراد در امر دنیا طلبی با یکدیگر به رقابت پرداخته و این خود پایه های زندگی را سست می کند.

محبی گفت:سبک زندگی غلط متاسفانه همه ابعاد زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است به طوری که این شیوه زندگی آسیب جدی به سلامت روحی و جسمی افراد وارد کرده است.

وی یاد آورشد: باید در زندگی مشترک از این دو بزرگوار الگوبرداری کرده و بر این اساس زندگی کنیم و مراحل ازدواج حضرت زهرا(س) از مرحله خواستگاری تا ازدواج و زندگی مشترک و امر تربیت فرزندان حاوی پیام‌ها و درس‌هایی است که باید از آنها الگوبرداری کرد.