آمبولی ریه موجب نارسایی قلب می شود/زنان بیشتر مراقب باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بابک شریف کاشانی در آستانه برگزاری هجدهمین کنگره بین‌المللی تازهای قلب و عروق درباره آمبولی ریه، اظهار کرد: آمبولی ریه بیماری است که در آن لخته خون از قسمتی از بدن جدا و وارد ریه می شود که نهایت موجب بروز آمبولی می شود.

وی با بیان اینکه این بیماری قابل درمان نیست به همین دلیل توجه به آن بسیار ضروری است، افزود: بی توجهی به آمبولی ریه و راه های پیشگیری از آن حتی می تواند موجب مرگ بیمار شود.

مسئول آمبولی ریه در هجدهمین کنگره بین‌المللی تازهای قلب و عروق در ادامه تصریح کرد: همچنین بی توجهی به این بیماری موجب افزایش تعداد بیماران می شود.

شریف کاشانی در بخش دیگری از سخنانش درباره راهکار پیشگیری از بروز این بیماری، افزود: در ابتدا باید افرادی که در معرض خطر هستند را شناسایی و به کمک داروهای تزریقی، خوراکی و وسایل الکترونیکی مانع بروز این بیماری شد.

رئیس بخش پیوند قلب بیمارستان مسیح دانشوری درباره افراد در معرض خطر، یادآور شد: بیماران خاص، افرادی که در بیمارستان بستری می شوند و... بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند.

شریف کاشانی با بیان اینکه آمبولی ریه می تواند موجب بروز بیماری قلبی شود، گفت: اگر آمبولی ریه به موقع درمان و تشخیص داده نشود موجب نارسایی قلب و ایست قلبی می شود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل مسائل هورمونی احتمال بروز آمبولی ریه در زنان بیشتر است.

هجدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب وعروق ایران از ۲۳ تا ۲۶ شهریور ۹۵ در سالن همایش های بین المللی برج میلاد برگزارمی شود