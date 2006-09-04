مسابقات قهرماني شطرنج نابينايان در مشهد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد هشتمين دوره مسابقات شطرنج قهرماني دختران ناشنواي كشور با حضور 12 تيم از استانهاي كشور برگزار مي شود كه اين مسابقات در هفت دور به روش سوئيسي از 11 لغايت 15 شهريور ماه در سالن شهيد عابدي مشهد انجام مي شود .

شايان ذكر است كه تيم هاي شركت كننده هر استان شامل 4 نفر مي باشند .

همچنين دهمين دوره مسابقات كشتي باچوخه كشور جام پهلوانان در اوزان 65 ، 75 ، 85 ، 85+ كيلوگرم با حضور تيمهاي استان خراسان شمالي ، جنوبي ، گلستان ، كرمانشاه ، گيلان ، همدان ، مازندران ، لرستان ، تهران در روزهاي 17 و 18 شهريور ماه در سالن ورزشي تختي شهرستان چناران برگزار مي شود .

بعلاوه تيم ملي واليبال جوانان براي برگزاري يك ديدار تداركاتي و با تيم جوانان خراسان رضوي و زيارت امام هشتم روز يكشنبه 12 شهريور به مشهد سفر خواهد كرد .اين تيم براي مسابقات آسيايي كه از تاريخ 26 شهريور ماه به ميزباني ايران برگزار مي شود آماده مي شود .

