استان ایلام مزیت های متعددی برای توسعه یافتگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حشمت الله عسگری در نشست اقتصا مقاومتی و اشتغال و سرمایه گذاری استان ایلام که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و استاندار برگزار شد، به تشریح وضعیت استان از نظر اقتصادی و اشتغال پرداخت و گفت: به رغم شرایط مناسب از نظر منابع نفت و گاز، مزیت مرز بین المللی مهران و بازارچه های مرزی، کانی های غیر فلزی و نیروی کار ارزان با مشکل اشتغال در استان مواجه ایم.

وی افزود: در استان ایلام با داشتن مزیت های اقتصادی فراوان حدود ۷۰ هزار نفر بیکار که بیکاری ۳۵ هزار نفر آنان در سامانه ثبت شده، وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ایلام از بهبود نرخ مشارکت که منجر به کاهش بیکاری در سه سال اخیر در استان شده نیز خبر داد و افزود: اکنون آهنگ نرخ بیکاری با کشور در حال همگرا شدن است و اختلاف نرخ بیکاری استان با کشور به شش دهم درصد رسیده است.

وی گفت: ۱۱۶ واحد صنعتی رکود زده در این استان با توجه به بررسی های انجام گرفته در صورت حمایت بانک ها قابلیت احیا در چرخه تولید را دارند.

عسگری اظهار داشت: از تعداد ۵۵۰ واحد صنعتی استان ۱۸۰ واحد نیمه فعال و تعطیل است که بر اساس بررسی های کارشناسی به عمل آمده می توان با حمایت مالی ۱۱۶ واحد را به چرخه تولید باز گرداند.

وی از احیا ۳۰ واحد صنعتی در بخش صنعت از زمان اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان خبر داد و افزود:برنامه جامعی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال تدوین شده که در حال اجرا و پیگیری است.