به گزارش خبرنگار مهر، به منظور بررسی مسائل و مشکلات بخش حمل و نقل کالای جاده ای شهرستان تاکستان صبح یکشنبه جلسه ای با حضور رحمت شعبانی مدیر کل و معاونین اداره کل حمل و نقل و پایانه های قزوین، رضا میرزاخانی رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کالای استان، مدیران شرکت های حمل و نقل کالای شهرستان تاکستان، نماینده رانندگان حمل و نقل کالای این شهرستان برگزار شد.

رحمت شعبانی در این جلسه اظهارداشت:متاسفانه به لحاظ شرایط اقتصادی در سال های اخیر شاهد کاهش تولید در بخش صنعت و متعاقب آن دچار رکود در بخش حمل و نقل هستیم، به طوری که پتانسیل و ظرفیت های موجود در بخش حمل و نقل بیش از تقاضای استفاده از امکانات و وسایل نقلیه موجود بوده و در حال حاضرتناسبی بین آنها برقرار نیست.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شرکت ها و موسسات مجاز حمل و نقل می توانند برای حمل محموله های خود از نرخ توافقی با صاحبان کالا استفاده کنند لذا صاحبان کالا می توانند براساس توافقی بودن نرخ حمل و اصل رقابتی بودن آن «عرضه و تقاضا» با انعقاد قرارداد حمل با شرکت های مجاز حمل و نقل کالای جاده ای نسبت به حمل کالای خود اقدام کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین در این جلسه پس از طرح مشکلات مدیران شرکت های حمل و نقل کالای جاده ای و نمایندگان رانندگان تاکستان با اشاره به اهمیت روز افزون حمل و نقل جاده ای افزود: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان، این اداره کل بر اجرای صحیح قوانین حاکم بر بخش حمل و نقل عمومی جاده ای نظارت دارد و با هرگونه تخلف حمل و نقلی در استان به شدت برخورد خواهد کرد.

وی ضمن تشریح وضعیت موجود و نقش بخش حمل و نقل عمومی جاده ای، رانندگان، صنعت و صاحبان کالا وقوانین حاکم برحمل و نقل عمومی جاده ای رهنمودهای لازم را ارائه و خواستار تعامل و همکاری شرکت های حمل و نقل تاکستان و رانندگان شد.