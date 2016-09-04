آلبوم تصویری «داستانی نه تازه» منتشر شد/ روایت شخصی از عود

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم تصویری کنسرت عود «داستانی نه تازه» نگار بوبان که سال ۹۲ با همنوازی سجاد سقایی در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد، از سوی موسسه فرهنگی هنری «باربد» در بازار موسیقی منتشر شد. نگار بوبان در «داستانی نه تازه»، روایتگر شخصی عودی است که ریشه در گذشته و نگاه به آینده دارد این در حالی است که عنوان برنامه نیز برگرفته از شعری از نیما یوشیج است

در این آلبوم که با حضور بابک بوبان و همنوازی سجاد سقایی ۲۷ دی ماه سال ۹۲ در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه رفته، شش قطعه تکنوازی عود، یک دونوازی عود و یک قطعه عود و آواز با عنوان «روزی هزار بار» از بابک بوبان، با شعری از فرخ تمیمی اجرا شده است.

مجتبی میرتهماسب کارگردان، هایده صفی یاری تدوین و امیر مردانه صدابردار عوامل اجرایی این اثر صوتی تصویری هستند.

در توضیح آلبوم صوتی تصویری «داستانی نه تازه» آمده است: «ساز عود با قرن ها پیشینه مستند نظری و عملی در موسیقی ایران و سرزمین های پیرامونش، پس از دوره صفوی از ثبت شده های موسیقی ایران محو شد و در میان سازهای دوره قاجار سر برنیاورد و تنها چند دهه است که به همت استادان و تکنوازان عود به این صحنه بازگشته است.»