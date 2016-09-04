سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی پنج ماهه سالجاری ۴۰ نفر فوتی در جاده های استان زنجان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است و تصادفات جرحی ۵۶۵ مورد بوده که ۱۰ درصد کاهش و خسارتی با ۶۳۴ مورد ۶ درصدنسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی اظهار کرد: طی پنج ماهه سالجاری هزار و ۲۳۹ مورد تصادف در جاده های استان زنجان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد کاهش دارد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: بیشترین علت تصادفات دراین بازه زمانی توجه نکردن به جلو با ۳۴ درصد، انحراف به چپ ۱۱ درصد و تخطی از سرعت مطمئنه با ۱۱ درصد بیشترین علت تصادفات را به خود اختصاص داده اند.

شیر محمدی تاکید کرد: ۶۳ درصد از تصادفات رخ داده در جاده های استان زنجان طی پنج ماهه سالجاری مربوط به خودروسواری، موتور۱۱ درصد، کامیون و تریلی هم ۱۳ درصد تصادفات را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه ۲۶ درصد از تصادفات طی پنج ماهه سالجاری در جاده های زنجان واژگونی بوده است، تاکید کرد: متاسفانه رانندگان و سرنشینان به علت نبستن کمربند ایمنی وقوع تصادفات را تشدید می کنند، بنابراین باید فرهنگ بستن کمر بند در جامعه به خوبی جا بیفتد.