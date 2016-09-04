به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، این نمایشگاه عصر امروز افتتاح و تا تاریخ ۲۰ شهریور ماه در این شهرستان دایر است. در این نمایشگاه ۱۸۳ ناشر از سراسر کشور در ۱۲۵ غرفه بیش از ۳۲ هزار عنوان کتاب را در معرض نمایش قرار می‌دهند که ۱۲ ناشر از استان البرز به صورت مستقیم حضور خواهند داشت. برای حمایت از ناشرانی که امکان حضور در نمایشگاه را ندارند، بخش فروش متمرکز میزبان ۳۹ ناشر است.

جشن امضاء کتاب با حضور محمد میرکیایی، بهاره رهنما، علی ضیاء، شمس لنگرودی، امیرحسین چهلتن، گیتا گرکانی و اصغر نوری، نشست بررسی نقش نمایشگاه‌های کتاب در ترویج کتاب خوانی، شب شعر طنز، شب شعر آزاد، شب شعر آئینی، رونمایی از کتاب، اجرای نمایش، کارگاه آموزش خانه و خانواده، کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش محصولات فرهنگی، کارگاه آموزش مطالعه و یادگیری برای کودکان و نوجوانان، نقد تازه‌های کتاب استان و جنگ شادی و برنامه‌های سرگرمی‌های ویژه کودکان و نوجوانان از جمله برنامه‌هایی است که در بخش جنبی این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

یادآوری می‌شود هفتمین نمایشگاه کتاب کرج از تاریخ ۱۴ تا ۲۰ شهریورماه از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز واقع در خیابان مطهری برپاست.