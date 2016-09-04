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۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۲۳

مدیرجهادکشاورزی قائمشهر:

طوفان ۶۶.۵ میلیارد تومان به بخش کشاورزی قائم شهر خسارت وارد کرد

طوفان ۶۶.۵ میلیارد تومان به بخش کشاورزی قائم شهر خسارت وارد کرد

قائمشهر - مدیرجهادکشاورزی قائمشهر گفت: طوفان ۶۶.۵ میلیارد تومان به بخش کشاورزی شهرستان قائم شهر خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین فرهادی صبح یکشنبه در جلسه بحران شهرستان قائم شهر، با اشاره به آسیب دیدگی ۱۶مورد در بخش کشاورزی شهرستان در طوفان اخیر، اظهار داشت: این موارد شامل آبگرفتگی برنج های پرمحصول برداشت نشده دوباره نشاء و رتون، تخریب مزارع آماده برداشت سویا، تخریب کامل باغات خرمالو، ریزش ۳۰ درصد میوه کیوی و ریزش ۱۵ درصد مرکبات بوده است.

وی همچنین از آسیب دیدگی ۴۵ واحد مرغداری خبر داد و افزود: ۱۰۷ واحد دامداری و ۶ واحد سورتینگ دچار آسیب شدند.

فرهادی با اشاره به تخریب جاده های بین مزارع و پرشدن زه کشی ها، بیان کرد: شالیکوبی ها بدلیل آبگرفتگی دچار خیس شدگی برنج ها شدند و سقف انبارهای محصولات کشاورزی هم تخریب شدند.

مدیر جهادکشاورزی قائم شهر از تخریب کامل محصولات باغی زراعی گلخانه ای خبر داد و تصریح کرد: غیر از محصولات کشاورزی حدود ۶ میلیارد تومان به تأسیسات و زیر ساخت های بخش کشاورزی خسارت وارد شد.

فرهادی در پایان با اشاره به اینکه خسارات محصولات کشاورزی بایستی از طریق بیمه کشاورزی  جبران شود، گفت: در خصوص آسیب به تأسیسات کشاورزی، آسیب دیدگان می توانند به بنیاد مسکن مراجعه کنند.

کد مطلب 3760185

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