افزایش ۱۵۵درصدی پرونده های قاچاق در زنجان

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۱۵۵درصدی تخلف پرونده های قاچاق طی پنج ماهه سالجاری، افزود: در سال ۹۵ پرونده های بسیار مهم در زمینه قاچاق کالا به خصوص درزمینه پوشاک و گوشی تلفن همراه به شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان زنجان و ادارات تابعه در شهرستانهای ابهر و خدابنده وارد شده است که ارزش ریالی آن ۸۵میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده های وارده در بخش قاچاق کالا ۴۲۲ پرونده است، اظهار کرد: ارزش پرونده های وارده بیش از ۸۵ میلیاردو ۲۰۰ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۵ درصد داشته است و در سال ۹۴ میزان ارزش پرونده های وارده ۳۳ میلیارد ریال بوده است.

ممیزی خاطر نشان کرد:این موضوع نشان دهنده افزایش کیفی کالاهای قاچاق وارده به استان زنجان و تغییر استراتژی قاچاق کالا است به نحوی که اکثر محموله های وارده به استان زنجان بصورت جاساز بوده که این امر کشف کالای قاچاق را با مشکل مواجه می کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه بیشترین کالای کشف شده در استان زنجان پوشاک، گوشی تلفن همراه و سیگاراست، اظهار داشت: عملکرد نیروی انتظامی استان زنجان در زمینه کشف کالاهای قاچاق جاسازی شده بسیار خوب و بصورت تخصصی بوده و محموله های قاچاق در بدو ورود به استان کشف و ضبط می شود.

ممیزی همچنین از جریمه نقدی ۸۰۲ میلیون ریالی دو قاچاقچی در زنجان خبر داد وعنوان کرد: در کشف صورت گرفته در استان زنجان تعداد دو محموله کالای خارجی به تعداد هزارو ۹۸۷ ثوب انواع پوشاک از دو دستگاه خودرو کشف وضبط شد و با انجام تحقیقات لازم مشخص شد کالاها متعلق به خود رانندگان بوده و هیچگونه مدرک گمرکی معتبر به شعبه، ارائه نشده که نشان دهنده قاچاق بودن محموله ها است.