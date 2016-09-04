فرهنگ ایثار و شهادت در گیلان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه شورای فرهنگ ایثار و شهادت که صبح یکشنبه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مغفول مانده ترین بحث ها در جامعه امروزی، بحث تقویت باورهای دینی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و به رغم تمام فداکاری های فرزندان این آب و خاک از قبل از انقلاب تا به امروز که در قالب دفاع از حرم تجلی یافته، ولی انعکاس این فداکاری ها به خوبی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به هجمه های فرهنگی موجود در جامعه افزود: متأسفانه بخش های ریشه ای کشور به ویژه بخش فرهنگ مورد هجمه فرار گرفته و این شرایط لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را بیش از پیش مشخص می کند.

استاندار گیلان هدف اصلی شورای ایثار و شهادت را بهره گیری از نیروهای کارآمد و اثرگذار برای ترویج این فرهنگ دانست و تصریح کرد: نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت به ویژه در سطح گیلان بسیار مهم است.

نجفی با ابراز نارضایتی از اقدامات صورت گرفته درباره فرهنگ سازی در زمینه ایثار و شهادت افزود: متأسفانه اقدامات صورت گرفته در گیلان با شرایط ایده آل فاصله داشته و این امر، پرداختن هدفمند به موضوع ایثار و شهادت را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل می کند.