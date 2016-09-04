حبیب ملایی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه زمین واقع در محدوده مسجد قائم آل محمد منطقه کوی فرهنگ شهر زنجان تا با کاربری فرهنگی به هئیت امنای مسجد به صورت ۱۰ ساله اجاره داده شده است، افزود: هر گونه تغییر کاربری در این مجموعه غیرقانونی بوده و با آن برخورد می شود.

شهر دار زنجان با بیان اینکه کاربری زمین واقع در میدان گل های منطقه کوی فرهنگ، محدوده مسجد قائم آل محمد فرهنگی است، ادامه داد: هر گونه تغییر کاربری در این زمین غیرقانونی است.

وی ادامه داد: شهرداری زنجان این زمین و بنای ساخته شده در این زمین را با مجوز شورا برای کاربری و استفاده فرهنگی مسجد محمد رسوالله واگذار کرده و اگر انحرافی در این زمینه باشد باید بررسی و نسبت به جلوگیری از این کار اقدام شود.

طی روزهای اخیر کسبه میدان گل های کوی فرهنگ در اعتراض به آنچه تغییر کاربری غیرقانونی زمینی واگذار شده به هئیت امنای مسجد قائم آل محمد این منطقه اعتراض کردند.

منطقه کوی فرهنگ از شهرک های اقماری شهر زنجان است که به لحاظ برخورداری از اماکن فرهنگی دارای کمبود های است که با توجه به این امر شهرداری زمینی را طی سال های گذشته با کاربری فرهنگی در اختیار هئیت امنای مسجد قائم آل محمد قرار داده است.