تشریح وضعیت تیم ملی فوتبال در چین و مصدومیت اشکان دژاگه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت درباره سفر تیم ملی فوتبال به چین، گفت: خوشبختانه تیم ملی در وضعیت مناسبی قرار دارد و از بدو ورودش به چین تمامی شرایط برای حضورشان و برگزاری تمرین و در نهایت مسابقه، آماده است. نماینده فدراسیون به همراه علمایی نماینده سفارت ایران در چین در شهر شن یانگ حضور داشته و سعی بر فراهم کردن بهترین شرایط وامکانات برای تیم ملی فوتبال دارند.

وی ادامه داد: پس از برگزاری اردوی ایتالیا و دیدار برابر قطر، فدراسیون شرایط حضور کاروان ایران در جایگاه CIP را فراهم کرد تا بازیکنان با پرواز چاتر به چین سفر داشته باشند. در طول زمان پرواز نیز امکانات ویژه ای برای بازیکنان در نظر گرفته شد و تمامی آنها از صندلی های «فرست کلاس» برای استراحت استفاده کردند تا با حضور در چین، بدون خستگی برنامه های مد نظر کادر فنی و خود را پیگیری کنند.

مدیر سازمان تیم‌های ملی نشان کرد: چند روز زودتر نماینده فدراسیون در شهر شنگ یانگ حضور داشت و امکانات، هتل و شرایط را برای بازیکنان فراهم کرد و ضمن اینکه آشپز ایرانی نیز در کنار ملی پوشان حضور دارد تا از لحاظ تغذیه بازیکنان با مشکل مواجه نشوند. در واقع تلاش فدراسیون بر این است تا تمامی امکانات را برای تیم ملی فراهم کند تا این تیم در مسیر جام جهانی عملکردی موفق داشته باشد.

ساکت در ادامه از استقبال بالای هواداران ایرانی حاضر در چین خبر داد و گفت: خوشبختانه تیم ملی با استقبال خوب هواداران در این کشور روبرو شد. با توجه به اینکه محدودیت برای در اختیار داشتن بلیط بازی داریم، سفارت در سایت خود اقدام به فراخوان کرده و از هواداران خواسته تا ثبت نام کنند. برخی از تماشاگران مسیر های ۵۰۰ کیلومتری و بعضا ۱۰۰۰ کیلومتری را برای حضور در شهر شن یانگ طی کرده اند تا حمایت خود را از تیم ملی فوتبال داشته باشند که این امر جای خوشحالی و تشکر دارد.

وی از برگزاری نشست های هماهنگی با نماینده سفارت ایران در چین خبر داد و گفت: نماینده سفارت ایران در چین از زمان ورود تیم ملی در هتل مستقر شده و هماهنگی های لازم را برای ایجاد شرایطی مناسب انجام داده است.

مدیر سازمان تیم‌های ملی در پایان درباره وضعیت ملی پوشان گفت: خوشبختانه تمامی بازیکنان آماده هستند و روز گذشته تمرین ریکاوری خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند و اشکان دژاگه نیز به خاطر کشیدگی عضله اش زیر نظر کادر پزشکی تحت درمان است و به زودی تمرینات خود را از سر می گیرد.