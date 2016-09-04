تعرفه خدمات مهندسی در گلستان ۳۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی گلستان، مجتبی موسوی درباره موضوع تعرفه خدمات مهندسی گفت: امسال یکی از سخت ترین جلسات کمیته چهار نفره را پشت سر گذاشتیم و هیئت مدیره هفتم با برقراری تعامل با دستگاه های ذیربط و رفع شبهات اعتماد سازی لازم را به وجود آورده است.

وی اظهار کرد: امسال در کمیته چهار نفره با یک بسته پیشنهادی کارشناسی وارد مذاکره شدیم.

موسوی در ادامه از تشکیل بیش از ۶ جلسه کارشناسی خبر داد و گفت: نرخ تعرفه در برخی از موارد نزدیک به ۳۵درصد افزایش یافته است و تقریبا نزدیک به میانگین تعرفه های استان های همجوار است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان افزود: در مجمع عمومی پیش رو گزارش کاملی از روند تصویب تعرفه ها ارائه خواهد شد.