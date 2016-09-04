۱۵۰هزار شغل در بخش تعاونی های کشور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کلانتری شامگاه شنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به ایجاد ۱۵۰ هزار شغل در بخش راه اندازی تعاونی های در سراسر کشور، اظهار داشت: این تعداد شغل با راه اندازی بیش از ۱۴ هزار تعاونی طی فعالیت دولت یازدهم ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: این تعاونی ها در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی و... بوده است.

معاون امور تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: به همت دولت یازدهم طی سه سال گذشته تلاش های بسیاری برای فعال شدن بسیاری از تعاونی های غیر فعال ایجاد شده است.

وی بیان کرد: باید از ظرفیت های بخش تعاون در مسیر ایجاد اشتغال استفاده کرد.

معاون امور تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در بخش تعاونی ها در سطح کشور فراهم شده است.

وی بیان کرد: هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در سطح کشور فعالیت می کنند که توانسته اند این تعاونی ها اشتغال قابل توجهی را در سطح کشور رقم بزنند.

معاون امور تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مشکلات تعاونی ها شناسایی شده است و در مسیر حل مشکلات تعاونی ها گام های بلندی برداشته شده است.

وی گفت: بسیاری از تعاونی ها از تسهیلات ستاد رفع موانع تولید برخوردار شده اند.