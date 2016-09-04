به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های اسپانیایی با قهرمانی در سه دوره اخیر لیگ قهرمانان و لیگ اروپا، فوتبال اروپا را تحت سلطه خود درآورده اند؛ اما با توجه به تعداد زیاد بازی‌ها و عدم توقف برای تعطیلات کریسمس در لیگ انگلیس، «یورگن کلوپ» سرمربی تیم فوتبال لیورپول نظر دیگری دارد.

به نقل از «دیلی میل»، وی گفت: ۲۴ و ۲۶ دسامبر بازی داریم، من عاشق خانواده‌ام هستم اما ترجیح می دهم فوتبال بازی کنم. ولی بعد از آن در ۲۸ و ۳۱ دسامبر و ۲ ژانویه بازی داریم و من فکر می‌کنم: باشه، حالا برای این موضوع به سه تیم احتیاج داریم. بزرگترین اختلاف بین لیگ انگلیس و دیگر لیگ ها این است که اینجا همیشه بازی ها سخت است. در نتیجه، بله شما می توانید هر سه بازی را انجام دهید به شرطی که تیمی با توانایی خاص شبیه منچسترسیتی یا منچستریونایتد داشته باشید، که برای بازی کردن، دو تیم آماده دارند.

این مربی ۴۹ ساله آلمانی افزود: بزرگترین تفاوت در لالیگا این است که بارسلونا می تواند در نیمی از مسابقاتش با تیم دوم بازی کند یا بازی هایی دارند که در آن «لیونل مسی» ۴/۳ کیلومتر دوندگی می کند اما با پنج گل پیروز می شوند که مانند یک جلسه ریکاوری است. در انگلیس هیچ یک از بازی ها مطلقاً جلسه ریکاوری به حساب نمی آیند. می توانید پیروز شوید، خیلی هم خوب پیروز شوید اگر آنها را در نقطه ای خاص شکست دهید اما تا رسیدن به آن نقطه همیشه سخت، سخت و سخت است. پس شما سه بازی در بیست و ششم، بیست و هشتم و سی و یکم با نهایت سختی دارید که حتی یک ثانیه وقت برای ریکاوری نیست.