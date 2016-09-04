نگرانی «توماس مولر» از کمبود مهاجم در تیم ملی فوتبال آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، «یواخیم لوو» سرمربی تیم قهرمان جهان با داشتن بازیکنان خلاق زیادی همچون «مسوت اوزیل»، «مارکو رویس»، «ماریو گوتزه»، «جولین دراکسلر»، «لروی سانه» و «توماس مولر»، کار سختی برای انتخاب دارد.

اما آنها در پست شماره ۹ گزینه های کمی دارند. «گوتزه» که اغلب به عنوان تک مهاجم استفاده می شود یا «ماریو گومز» که اخیراً به تیم دعوت می شود.

«مولر» در این باره به «بیلد» گفت: البته که انتخاب های محدودی در این پست داریم. چند وقت است که این موضوع به عنوان مشکل اساسی تیم ملی آلمان شناخته می شود، زیرا گزینه های زیادی وجود ندارد. «ماریو گوتزه» پیش از این به خوبی از عهده این کار برآمده است اما اگر در طول بازی انتخاب خوب دیگری وجود داشت، بهتر بود. در حالیکه فقط «ماریو گومز» وجود دارد.

«مولر» معتقد است که آلمان از سبک فوتبال تکنیکی و سنتی اش، که باعث موفقیت اسپانیا در دهه گذشته شده بود، فاصله گرفته است.

وی اضافه کرد: در سالهای اخیر با تکنیک فوتبال بازی کردن خیلی مد نظر قرار گرفته می شود. گمان می کنم باید در مسیر اسپانیا قدم برداریم. اگرچه واضح است در محوطه جریمه نیاز به تنوع مهاجم داریم.