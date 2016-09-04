جشنواره آش ایرانی در زنجان با استقبال خوب مردم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب یگانه شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی، افزود: باید از همه دست اندرکاران و دستگاههای دولتی برگزاری جشنواره آش ایرانی تقدیر و قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه این جشنواره با استقبال خوب مردم در سطح بسیار خوبی برگزار شد، ادامه داد: باید از حمایتهای نماینده ولی فقیه در استان، استاندار زنجان و معاونان استاندار تقدیر کرد.
شهردار زنجان با بیان اینکه در این دوره از جشنواره ۳۱ استان کشور در جشنواره آش حضور پیدا کردند، گفت: استانهای مختلف در بخش جشنواره آش و هم در بخش صنایع دستی حضور پررنگی داشتند.
یگانه با بیان اینکه هنرمندان هشت استان کشور در این جشنواره رسم و آئین خود را به معرض نمایش گذاشتند،تاکید کرد: ۱۸۰ گروه از استان زنجان برای جشنواره آش ایرانی ثبتنام کردند که با برگزاری مسابقات مقدماتی، در پایان ۱۲ گروه برای حضور در جشنواره انتخاب شدند و در این جشنواره ۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری یازدهمین دوره جشنواره ملی آش ایرانی ثبتنام کرده بودند.
شهردار زنجان به اجرای برنامه شبهای فرهنگی در حاشیه برگزاری این جشنواره اشاره کردو افزود: شعار جشنواره در سال جاری یک جشنواره خوشمزه بود به طوری که مردم برای حضور در این جشنواره مسیر ۳۰ ساعته را پیموده تا در این استان زنجان حضور پیدا کنند.
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