برگزاری نشست های ماهیانه نخبگان شادگانی با مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست مسئولان با نخبگان قرآنی، ادبی و هنری شادگان شامگاه شنبه به ریاست آلبوغبیش معاون فرماندار و تعدادی از مسئولان به منظور شناسایی، جذب، تسهیل و تسریع در اقدامات حمایتی از استعدادهای برتر نخبگان در محل سالن اجتماعات فرمانداری شادگان تشکیل شد.

معاون فرماندار شادگان در این جلسه با اشاره به تاریخچه تشکیل بنیاد ملی نخبگان کشور و ارائه توضیحات لازم در خصوص ارکان بنیاد شامل هیئت امنا، رئیس بنیاد و شورای نخبگان و ترکیب هیئت امنا اعم از حقیقی و حقوقی اظهار کرد: انتخاب نخبگان ادبی، قرآنی و هنری شهرستان بر اساس شیوه نامه مربوطه صورت گرفته و افراد شناسایی شده نخبگان واقعی هستند.

نعمت الله آلبوغبیش با ابراز خرسندی از نشست مسئولان با نخبگان شهرستان اعم از استعدادهای برتر و سرآمد یادآور شد: هدف از تشکیل این نشست، ایجاد هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ با نخبگان شهرستان و شناسایی بهینه و جذب و تسهیل در اقدامات حمایتی از استعدادهای برتر و رشد و شکوفایی هر چه بیشتر و استفاده از توانمندی آنها جهت رفع نیازهای شهرستان و استان بوده است.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال و تأکید بر ضرورت تحقق مصادیق اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: نخبگان شهرستان می توانند با مشارکت در همفکری و هم اندیشی، نقش مهمی در اقدام و عمل و تحقق خواسته های مقام معظم رهبری در تمام زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایفا کنند.

معاون فرماندار شادگان همچنین بر ضرورت تقویت همه جانبه نخبگان تأکید کرد و افزود: از این به بعد نشست نخبگان با مسئولان به صورت ماهیانه انجام خواهد شد و موضوعات به صورت تخصص در زمینه های قرآنی، ادبی، هنری و حوزوی مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

آلبوغبیش در پایان، به هنجارها و ناهنجاریهای شهرستان و نقشی که نخبگان در این زمینه می توانند ایفا کنند اشاره کرد و از آنان خواست در این راستا همکاری جدی با مسئولان داشته باشند.