یحیی نیکدل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در خراسان شمالی برای ۴۰۹ واحد تولیدی تا کنون پروانه صادر شده که از این تعداد ۳۸۵ واحد به صورت فعال و نیمه فعال بوده و ۳۹ واحد نیز از چرخه تولید خارج شدند.

وی گفت: باتوجه به قابلیت‌های خوب خراسان شمالی در حوزه تولید، متاسفانه به جز حوزه گازرسانی، واحدهای تولیدی و صنعتی استان در شهرک‌های صنعتی در سایر شاخص‌ها از میانگین کشوری پایین‌تر هستند.

نیکدل همچنین با اشاره به وجود ۲۸۰ واحد معدنی در این استان افزود: خراسان شمالی در حوزه معدن از جمله بخش‌های بوکسیت و سنگ مرمریت قابلیت و پتانسیل‌های خوبی دارد اما در این حوزه اتفاقات خاصی رخ نداده و به این زمینه توجه جدی نشده است.

وی تصریح کرد: در بحث مطالعات اکتشافی حوزه معدن باید ازمحل ردیف‌های ملی اعتبارات خاصی به استان تخصیص داده شود تا بتوان در این زمینه گام‌های موثرتری در راستای رشد و توسعه استان برداشت.

نیکدل گفت: این استان حدود ۲۸۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان دارد اما هنوز اتفاق خاصی در بخش‌های مختلف رخ نداده است.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان افزود: طی بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده واحدهای تولیدی، یکی از مشکلات این واحدها زیان ده بودن آن‌ها است چراکه واحدهای تولیدی و صنعتی برای دریافت تسهیلات با چالش‌ها و مشکلات جدی مواجه هستند.

نیکدل تصریح کرد: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی باید معافیت‌های مالیاتی به صورت یکسان و عادلانه باشد به ویژه برای استان‌ها و مناطق محروم مانند خراسان شمالی این سیاست باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: اگر سیاست‌های معافیت‌های مالیاتی به صورت عادلانه برای خراسان شمالی و سایر استان‌های محروم و ضعیف اعمال شود بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی رفع خواهد شد.