به گزارش خبرگزاری مهر، استاد عباس سلیمی پیشکسوت قرآنی کشور، در آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان مرحله استانی سومین جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) و فاطمی(س) استان مرکزی که به میزبانی ساوه برگزار شد گفت: فعالیت قرآنی باب ورود به فهم، درک و حاکمیت رفتار قرآنی است از این رو از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی بر اهمیت برگزاری جلسات قرآنی در بخش‌های مختلف خانگی، اداری و... تأکید کرد و افزود: مسیحیان با برگزاری دوره‌های انجیل خوانی مسلمانان و پیروان دیگر مذاهب را به آیین خود دعوت میکنند، ما نیز با اختیار داشتن قرآن می‌توانیم پیروان مذاهب مختلف را به اسلام دعوت کنیم.

سلیمی تصریح کرد: برگزاری جلسات قرآن در قالب حفظ، قرائت، فصیح خوانی، صوت و لحن و... همه و همه حلقات بهم پیوسته‌ای هستند که سبک زندگی اسلامی با شاخصه‌های قرآنی را محقق می‌سازد. تجارب حاصله از برگزاری سه دوره جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) اعم از آیین نامه، نقاشی‌های قرآنی و دلنوشته می‌تواند با راه‌اندازی سایت قرآنی دسته گل‌های محمدی(ص) در اختیار عموم قرار گیرد.

پیشکسوت قرآنی کشور با تأکید بر فعالیت قرآنی در فضای مجازی افزود: فعالیت مجازی برای جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) با رویکرد جدید می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی به تشریح تهدیدها و فرصت‌ها در زندگی پرداخت و اظهار کرد: از زمانی که خدا آدم و حوا را آفرید تا اینکه نافرمانی کردند و شیطان به جایگاه انسان حسادت کرد و همین عامل زمینه خدعه و نیرنگ در زندگی انسان را فراهم، انسان با تهدید مواجه شده است.

سلیمی ادامه داد: خداوند متعال راه مصونیت از خدعه‌های شیطان را گرویدن به مبانی قرآن ذکر کرده، در احادیث مختلف از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز به اینکه قرآن راه نجات از وسوسه‌های شیطانی است تأکید شده. راه نجات و سعادت به سادگی به دست نخواهد آمد، جوانان و کودکان بدانند اگر از سنین پایین با قرآن انس بگیرند قطعاً کلام الهی در گوشت و خون آنها رسوخ پیدا می‌کند و همین امر عاملی است برای برون رفت از مشکلات و آسیب‌های روزمره.

وی خطاب به قرآن‌آموزان گفت: قرآن بهترین فرصت برای خنثی کردن تهدیدهاست، حضور کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی خانواده‌ها در جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) فرصتی مغتنم برای فاصله گرفتن از آسیب‌هاست، تقویت این جشنواره از مسیر همدلی و هم افزایی بین دستگاه‌های دولتی و مردم می‌گذرد، هرچه این همدلی بیشتر باشد شاهد موفقیت بیشتری خواهیم بود و خوشبختانه اتحاد بین مسئولان و مردم استان مرکزی مثال زدنی است.

قاری بین‌المللی قرآن در ادامه تأکید کرد: زمانی می‌توان به آینده کشور امیدوار و خوش‌بین بود که جوانان با لیاقت و پویا داشته باشیم، اگر کودکان امروز در مسیر قرآن تربیت شوند فردا مدیرانی متعهد و متخصص در عرصه‌های مختلف خواهیم داشت.

وی با ابراز نگرانی از توسعه شبکه‌های اجتماعی در راستای اهداف دشمنان اضافه کرد: امروز دشمن با توسعه شبکه‌های مجازی معاند، همه هستی و داشته‌های ما را نشانه گرفته است آنها دارای هیچ خط قرمزی نیستند و به راحتی با امکانات خود دست به فریب جوانان می‌زنند. اگر هر پدر و مادری به فرزندش قرآن بیاموزد تاج پادشاهی در بهشت به آنها عنایت خواهد شد، قرآن رمز سعادت و خوشبختی فرزندان است.

پیشکسوت قرآنی کشور با ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) در استان مرکزی تصریح کرد: ادامه این حرکت نیاز به سرمایه‌گذاری جدی‌تر دارد. عدم توقف در الفاظ قرآنی باید مورد توجه قرار گیرد و برای رسیدن به این مهم باید برنامه‌ریزی دقیق داشت، گاهی نوجوانان از حضور در کلاس‌های حتی بزرگان نیز سر باز می‌زنند اما با به خرج دادن ذوق و سلیقه می‌توانیم مفاهیم قرآن را استخراج و به صورت کاربردی به آنها تفهیم کنیم.

وی ادامه داد: ظرفیت حوزه‌های علمیه یکی از منابع بسیار غنی در شهرستان‌ها هستند، به برکت وجود این اماکن مقدس می‌توانیم کرسی‌های تفسیر منظم را با حضور نوجوانان و جوانان برگزار و آنها را با روح قرآن و اصول کاربردی آن آشنا کرد.

سلیمی در تشریح تکثر رشته‌های جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) گفت: باید سرودهای قرآنی نیز مدنظر قرار گیرد، امروز شاهدیم در برخی از مهد کودک‌ها سرودهای غیراسلامی به کودکان آموزش داده می‌شود که جای بسی تأسف دارد، می‌توانیم سرودهای اسلامی را از قرآن استخراج و به کودکان آموزش دهیم و شاهد رونق و پویایی آنها در دوران جوانی باشیم.

پیشکسوت قرآنی کشور در پایان ایجاد فضای با نشاط و رقابت سالم را از مزایای جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) دانست و اضافه کرد: امتیازبندی اگر به صورت تیمی انجام شود بسیار بهتر است و اگر جایزه در قالب کاپ قرآنی به تیم‌ها داده شود شرکت‌کنندگان متوجه خواهند شد هیچ فرقی بین رشته‌های ورزشی با قرآنی حتی در شکل برگزاری وجود ندارد.

یاد آور می‌شود؛ در پایان این مراسم از ۱۱۳ منتخب رشته‌های جشنواره قرآنی تجلیل شد.