۱۷هزار دانش آموز نیازمند استان منتظر مساعدت خیرین در جشن عاطفه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم نیکوکار آذربایجان شرقی همچون سنوات گذشته با شرکت پرشور در جشن عاطفه ها به یاری دانش آموزان بی بضاعت می شتابند و این در حالی است که آذری های خیر سال گذشته ۴۱ میلیارد ریال به صورت نقدی و غیر نقدی به دانش آموزان نیازمند مساعدت کردند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: کمک های جمع آوری شده در جشن عاطفه ها قبل از آغاز سال تحصیلی در بین دانش آموزان نیازمند توزیع می شود. در حال حاظر ۱۷ هزار دانش آموز نیازمند چشم انتظار مساعدت مردم و خیرین آذربایجان شرقی هستند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی با بیان اینکه جشن عاطفه ها امسال بصورت گسترده و با رویکردی متفاوت نسبت به سال های گذشته در ۲۵ شهریور و ۱۰ مهر در سطح مدارس استان برگزار می شود، افزود: مراسم جشن عاطفه ها با مشارکت سازمان صدا و سیما، آموزش و پرورش، بسیج مستضعفین و مراکز نیکوکاری با محوریت مساجد برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مناسبت ملی قریب به ۲۶ سال با هدف اشاعه فرهنگ نوع دوستی و ترویج سنت حسنه اسلامی در راستای رفع نیاز دانش آموزان بی بضاعت در حال انجام است و امسال این مناسبت ملی با تغییر رویه در روند اجرایی بصورت جشن همگانی و با امکان حضور خیرین و مردم نوع دوست برگزار می شود.

دشتی اظهار داشت: امسال در معابر و میادین شهرهای استان پایگاه جمع آوری نداریم و رویکرد جدید این نهاد در جمع آوری هدایای مردمی، تعامل با خیران، مراکز نیکوکاری، مساجد، سازمان ها، اصناف، خیریه ها، هیات های مذهبی، پزشکان، حامیان و گرو ه های تولید کننده لوازم التحریر، کیف و کفش به منظور تامین نیاز دانش آموزان نیازمند است.

وی با بیان اینکه استفاده از روش های نوین و الکترونیکی در جمع آوری وجوه جشن عاطفه ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: مردم نیکوکار استان می توانند با شماره گیری آنی پرداخت کمیته امداد#۱*۸۸۷۷* با تلفن همراه، با وارد کردن مبلغ و کد استان یا شهرستان در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی تصریح کرد: پرداخت اینترنتی از طریق سایت کمیته امداد به آدرس epay.emdad.org و همچنین استفاده از اپلیکیشن موبایل "آپ" و در یافت برنامه از کافه بازار به آدرس app۷۳۳.ir، از دیگر شیوه های پرداختی برای مشارکت در جشن ملی عاطفه ها است.

وی گفت: شماره حساب ۰۱۰۵۵۸۳۱۳۲۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه تبریز قابل واریز در تمامی شعب استان جهت دریافت کمک های مردمی و نیز سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۲۷۴ برای پاسخگوئی به سوالات و دریافت نظرات مردم اعلام می شود.

دشتی در پایان با بیان اینکه امسال جشن عاطفه ها با محوریت و مدیریت اجرایی مراکز نیکوکاری محله انجام می شود، تصریح کرد: مراکز نیکوکاری در محدوده جغرافیای خود می تواند با تشخیص هیات عاملین مساجد نسبت به ایجاد پایگاه جمع آوری کمک های مردمی درجشن عاطفه ها اقدام کنند.