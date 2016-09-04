۳۸ میلیارد تومان برای مرمت بازار تاریخی کرمانشاه نیاز است

محمد رضا رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات اداره کل میراث فرهنگی در زمینه مرمت بناهای تاریخی در استان کرمانشاه گفت: در گذشته در مرمت عناصر متعدد تاریخی ای اتفاق افتاده است.

وی مرمت بخش هایی از «بازار تاریخی کرمانشاه» را از مهمترین اقدامات میراث فرهنگی استان در مرمت وبهسازی بافت های تاریخی برشمرد و گفت: «بازار تاریخی کرمانشاه» در دو دوره شکل گرفته که یک بازار آن مربوط به دوران زندیه بوده و در محله تاریخی فیض آباد قرار دارد و حدود این بازار از نقطه فعلی خیابان کاشیکاری شروع و به میدان سربازخانه شهری ختم می شده است.

کارشناس مرمت بناهای تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه افزود: این بازار، بازار پیوسته ای نبوده و گسست هایی در بین آن وجود داشته است. این بازار گسسته در یک سری از نقاط با درون بافت و مناطق مسکونی ارتباط پیدا کرده و در یک سری نقاط نیز با «گذرجلوخان» ارتباط داشته است.

۲۵۰۰ متر از «بازار فیض آباد» و ۹۰۰۰ متر از «بازارتوپخانه» مرمت شده است

وی با اشاره به اقدامات میراث فرهنگی مبنی بر مرمت این بازار گفت: میراث فرهنگی، کار مرمت بخش هایی از این بازار را انجام داده که سطحی حدود ۲۵۰۰ متر این بازار «بازار فیض آباد» است و حدود ۵۰۰۰ متر آن باقی مانده و باید مرمت شود.

رشیدی تصریح کرد: این بازار حدود ۷۵۰۰ متر مساحت دارد که یک سوم آن مرمت شده و دو سوم دیگر یعنی حدود ۵۰۰۰ متر آن باید طاق زنی شده یا طاق ها مرمت شود.

وی یادآور شد: در بقیه راسته بازارها نیز کارهایی را انجام داده ایم که بعد از این ها شاخص است و برای مردم نمود دارد که از آن جمله می توان به «بازار توپخانه» که در منتها الیه «بازار کرمانشاه» قرار دارد اشاره کرد.

کارشناس مرمت بناهای تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه تصریح کرد: بازار کرمانشاه یک بازار طولی و خطی است و در امتداد همدیگر قرار گرفته و ۱۹ راسته بازار در «بازار کرمانشاه» وجود دارد که روی هریک از این راسته بازارها اقدامات مرمتی ای انجام شده است.

وی افزود: برای مثال چیزی حدود ۹ هزار متر از ۱۰ هزار متر کار مرمت «بازار توپخانه» انجام شده و حدود ۱۰۰۰ متر از آن باقی مانده که در برنامه کاری امسال ما است و چنانچه اعتباراتی به ما تخصیص داده شود امیدواریم بتوانیم قسمت باقی مانده و سردری که به خیابان ۴۰ متری مشرف می شود را انجام دهیم.

مرمت جداره خیابان مدرس، مساجد و خانه های تاریخی و برخی از تکایا

رشیدی خاطر نشان کرد: اقدامات مرمتی ای بر روی راسته های دیگر نیز در سنوات گذشته انجام دادیم که مربوط به بیش از سه سال پیش می شود اما در این سه سال اخیر روی قسمت هایی از بازار توپخانه، جداره هایی از خیابان مدرس، قسمت هایی از تکیه معاون الملک، تکیه بیگلر بیگی و... و. کار شده که البته آغاز برخی از این پروژه ها نیز مربوط به سالیان طولانی بوده که به دلیل زمانبر بودن تا کنون نیز ادامه پیدا کرده است.

وی از مرمت برخی از مساجد تاریخی استان و خصوصا شهر کرمانشاه نیز خبرداد و گفت: روی این مساجد نیز کار شده و روی برخی از اینها مرمت اساسی اتفاق افتاده است که علاوه بر مرمت به بحث تاسیسات و سرمایش و گرمایش آنها نیز توجه شده است و فضای مطبوعی در مساجد تاریخی شهر کرمانشاه ایجاد شده که یک تفاوت اساسی با انچه که در گذشته بوده و الان است.

کارشناس مرمت بناهای تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه از مرمت قسمت های از جداره میدان شهرداری سابق توسط میراث فرهنگی خبرداد و گفت: در این زمینه اقداماتی صورت گرفته که از اعتبارات سال ۹۴ بوده و چنانچه اعتبارات سال ۹۵ ابلاغ شود اقدامات بیشتری را صورت خواهیم داد.

وی بار دیگر به پروژه های در دست مرمت اداره کل میراث فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: بحث مرمت در اکثر بناهای تاریخی که به این موضوع نیاز دارند مد نظر است و بخشی از مرمت ها در بازار، مساجد و برخی خانه های تاریخی به صورت نقطه ای انجام شده است اما آنقدر اعتبارات کافی در اختیار نیست که بتوان کارهای اساسی روی آنها انجام داد اما با همین اعتبارات بخش هایی چون جدارها و... مرمت می شوند.

رشیدی در خصوص اعتبارات مورد نیاز برای مرمت بازار تاریخی کرمانشاه گفت: باید برای همه ۱۹ راسته بازار موجود جاهایی که طاق دارند برنامه مرمت طاق ها را داشته یا جاهایی نیز که طاق ندارد باید طاق زده شود، بنابراین حداقل حدود ۳۸ میلیارد تومان اعتبار تنها برای مرمت بازار و نه حتی عناصر وابسته به آن چون کاروانسراها و... مورد نیاز است که طاق های (پوشش معبری که رهگذرها از آن عبور می کنند) بازار و بخش هایی که به صورت دالان و یا راه ارتباطی بازارها هستند احیا شود.