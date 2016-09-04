به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز ۸ شهریور ماه شورای پروانه نمایش که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، پروانه نمایش مستند «موج نو» ساخته احمد طالبی‌نژاد برای اکران در گروه «هنر و تجربه» صادر شد.

طالبی نژاد گفت: این مستند که با حضور داریوش مهرجویی، بهمن فرمان‌آرا، کیانوش عیاری، اصغر فرهادی، پرویز شهبازی و شهرام مکری با شیوه‌ غیر متعارف به بررسی چگونگی پیدایش جریان موج نو در سینمای ایران می‌پردازد در فصل پاییز در گروه «هنر و تجربه» اکران عمومی می‌شود.

وی بیان کرد: قرار بود همزمان با اکران فیلم «فروشنده»، این مستند هم اکران شود ولی به دلیل اینکه مخاطب بالقوه‌ مستند «موج نو» دانشجویان سینما و تئاتر هستند، تصمیم گرفتیم که مهرماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی، این مستند روی پرده سینماها برود.

عوامل تولید مستند سینمایی «موج نو» عبارتند از پژوهشگر، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: احمد طالبی‌نژاد، مدیر تصویربرداری: فرهاد طالبی‌نژاد، صدا: شاهین پورداداشی، تدوینگر: بابک حیدری، مدیر تولید: حنیف سروری، عکاس: محمود حسینی، دستیار اول کارگردان: ناصر طالبی‌نژاد، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.