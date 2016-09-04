فرانسه؛ در پی ارائه نسخه اسلام فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آر تی ال، دوشنبه ۸ شهریور وزیر کشور فرانسه روز مشورت در باره «اسلام فرانسه» را با هدف آمیختن هرچه بیشتر دین اسلام با ارزشهای فرانسوی برگزار کرد. این رویداد در شرایطی رخ می دهد که بحث های داغی پس از حملات تروریستی در میان است.

جنجال بر سر مسأله بورکینی، لباس شنای اسلامی که اذهان را به خود معطوف کرده همچنان ادامه دارد اما به نظر بعضی از مسؤولین مؤسسات اسلامی مجاز در فرانسه، روز دوشنبه به لطف جلسات برگزار شده توسط وزیر کشور فرانسه روزی متفاوت تلقی شد



جلساتی که وزیر کشور فرانسه با مسؤولین فرهنگی، شخصیتهای اجتماعی و پارلمانی داشت با هدف آن است آن است که «مؤسسه اسلام فرانسه» را پی ریزی کنند. فرانسه از چند ماه قبل در صدد اجرای این طرح است. ولی بعد از حملات تروریستی در شهر نیس، اجرای این طرح سرعت بیشتری به خود گرفت.



طبق گفته مسؤولین فرانسوی این مؤسسه «لائیک و فرهنگی» خواهد بود و تأمین مالی آن نیز داخلی خواهد بود. فرانسوی ها تأمین مالی از خارج از فرانسه را غیرشفاف می دانند.



رئیس این مؤسسه ژان پیر شونمان می باشد که مسلمان نیست و این امربرای مسلمانان فرانسه و حلقه های سیاسی قابل درک نیست.



یازده نفر هیأت امنای این مؤسسه را تشکیل می دهند که در میان آنها رئیس شورای مسلمانان فرانسه و سه تن از نمایندگان دولت نیز حضور دارند بعلاوه در این مؤسسه یک شورای راهبری متشکل از حدود بیست نفر وجود خواهد داشت که وظیفه ی آنها تعیین طرحهایی است که باید به شکل مالی حمایت شود. این شورا از افراد گوناگون مانند اساتید، وکلا و کارمندان عالی رتبه تشکیل خواهد شد.



وزیر کشور فرانسه ادعا میکند که یک مجمع فرهنگی که دولت در آن دخالتی نخواهد داشت وظیفه ی آموزش امام جماعت و ساخت مساجد را به عهده خواهد داشت. آقای گازونوو تصریح کرد: ما امیدواریم از این طریق منابع مالی روشن، نه از طریق مالیات، بلکه توسط اعانه های داوطلبانه ای که فعالان بخش حلال یا مسلمانان میدهند تأمین شود.



به گفته وزیر هدف دولت از ایجاد این مؤسسه، راه اندازی اسلام فرانسه است، اسلامی که با احترام به اصول لائیک (؟) و احترام متقابل بر اساس ازرشهای فرانسوی قرار گرفته باشد.