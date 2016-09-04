به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی صبح امروز یکشنبه در ششمین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: در مبحث اقتصادی ظرفیت های کشوری، منطقه ای و استانی مورد بررسی قرار می گیرد و اکنون در دنیا علاوه بر این مسائل اقدام به ایجاد ظرفیت های جدید هم می شود.

وی عنوان کرد: شرکت های دانش بنیان هم ایجاد ظرفیت های جدید در سطح کشور و استان را دنبال می کنند و باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

وی بر تشکیل جلسه ای با مسئولیت رییس پارک علم و فناوری استان با دانشگاه های سطح استان تاکید کرد و افزود: برنامه ای در راستای تقویت و توسعه شرکت های دانش بنیان تا پایان سال تدوین تا مشخص شود در شش ماهه دوم سال چه اقداماتی نیاز است که انجام شود.

استاندار کردستان ادامه داد: متاسفانه د رکشورما ضوابط و تعریف واحدی از شرکت های دانش بنیان نداریم و همواره در این راستا به صورت جزیره ای عمل می شود.

زاهدی اضافه کرد: می طلبد مبحث مذکور به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتقل شود تا تعریف و ضوابط واحدی در ارتباط با شرکت های دانش بنیان در سطح کشور داشته باشیم.

وی بیان کرد: تعدادی از شرکت های دانش بنیان استان همزمان با دو مرکز آموزش عالی کار می کنند بنابراین نیاز است که تکلیف این شرکت ها مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت های دانش بنیان ایده را به محصول تبدیل می کنند، افزود: مشکل بخش عمده ای از واحدهای صنعتی استان با سرمایه در گردش مرتفع نمی شود و دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان می توانند با ارائه ایده هایی مشکل این واحدها را حل کنند.

استاندار کردستان اظهارداشت: از دیگر موارد موردنیاز برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت است که باید سازوکاری برای این مهم هم تعریف شود.

زاهدی اظهارداشت: شرکت های دانش بنیان باید رتبه بندی شوند تا دستگاه های اجرایی استان بهتر بتوانند در واگذاری فعالیت ها و برنامه های خود به این شرکت ها عمل کنند.