وجود رابطه قوی بین عفونت «زیکا» و فلج موقت

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین یافته ها حاکی از تقویت رابطه پیش بینی شده بین ابتلا به عفونت با ویروس زیکا و سندروم گیلن باره که موجب نوعی فلج موقت می شود، است.

درحالیکه ویروس زیکا تهدید جدی برای اکثر مردم تلقی نمی شود، می تواند موجب بروز نقص در هنگام تولد موسوم به «میکروسفالی» در نوزاد شود که کودک در این حالت با سر و مغز کوچک غیرعادی بدنیا می آید.

گستردگی وسیع شیوع زیکا در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب و برزیل است.

در مناطقی که شیوع زیکا گزارش شده است، محققان با افزایش قابل توجه گزارش در مورد موارد ابتلا به گیلن باره مواجه شده اند.

این مطالعه تحلیلی نشان داده است که بیش از ۱۶۴ هزار مورد عفونت تاییدشده و مشکوک به زیکا و ۱۵۰۰ مورد ابتلا به سندروم گیلن باره از آوریل ۲۰۱۵ تا ماه مارس ۲۰۱۶ در برزیل، کلمبیا، جمهوری دومینکن، السالوادور، هندوراس، سورینام و ونزوئلا گزارش شده است. محققان دریافتند افزایش بروز گیلن باره به دنبال افزایش موارد ابتلا به زیکا بوده است.

محققان سازمان سلامت پن آمریکن در واشنگتن دی سی و مقامات سلامت کشورهای تحت تاثیر این ویروس در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که «عفونت زیکا و سندروم گیلن باره قویا با یکدیگر در ارتباط هستند. مطالعات بیشتری برای نشان دادن اینکه این عفونت موجب بروز سندورم گیلن باره می شود نیاز است.»