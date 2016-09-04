به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین همکاری سهراب پورناظری با حمید نعمت‌الله در ساخت موسیقی فیلم ایرانی «رگ خواب» در حالی رخ می‌دهد که این آهنگساز جوان از حضور همایون شجریان به عنوان خواننده بهره برده است. موسیقی این اثر دارای ۲ قطعه‌ باکلام است که علاوه بر تیتراژ در فضای فیلم نیز از آن بهره گرفته می‌شود.

آثار باکلام این اثر برگرفته از شعرهای حسین منزوی و مولانا است و پورناظری بار دیگر از فضاهایی خاص در آهنگسازی قطعات باکلام بهره برده است. البته به خاطر فضای کلاسیک فیلم که تا حدودی متاثر از فیلم‌های دوران کلاسیک اروپا است در بخش‌هایی از موسیقی متن اثر، از ارکستراسیون غربی بهره گرفته شده است.

پورناظری برای ساخت موسیقی «رگ خواب»، برای اولین بار از یک تیم آهنگسازی متشکل از آهنگسازان ایرانی و بین‌المللی بهره برده است.

آخرین تجربه‌ همکاری پورناظری و نعمت‌الله موسیقی فیلم «آرایش غلیظ» بود که با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. آخرین همکاری مشترک میان همایون شجریان و سهراب پورناظری نیز در قالب آلبوم تصویری «خداوندان اسرار» به زودی منتشر می‌شود.

لیلا حاتمی و کوروش تهامی ۲ بازیگر نقش اصلی «رگ خواب» هستند که در ابتدا با نام «مینا» پروانه ساخت گرفت. فیلمنامه این اثر را معصومه بیات نوشته است و خود نعمت الله تهیه‌کنندگی آن را عهده دارد. پورناظری و نعمت‌الله پیش از این در آثاری چون «بی‌پولی» و «آرایش غلیظ» و همین‌طور سریال «وضعیت سفید» همکاری داشته‌اند.