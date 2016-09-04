آگاهی رسانی به قشر جوان سدی در برابر مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده صبح یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به میزبانی سالن جلسات فرمانداری سرخه، ضمن اشاره به آثار مخرب و زیان بار مواد مخدر بر جامعه، بیان داشت: عدم آگاهی جوانان عامل اصلی به دام افتادن جوانان در پدیده شوم مواد مخدر محسوب می شود.

وی افزود: پدیده شوم مواد مخدر و آثار سوء آن، در تمامی جوامع بین المللی وجود دارد که عوامل متعددی منجربه افزایش مصرف مواد مخدر می شود لذا باید بدانیم که یکی از مهمترین عوامل اساسی در این زمینه، عدم آگاهی از مصرف مواد مخدر و آثار زیان بار آن است.

طرح های مدون لازمه پیشگیری از افزایش معتادان

سرپرست فرمانداری سرخه با بیان اینکه پیشگیری از افزایش معتادان و سطح مصرف در کشور نیازمند برنامه مدون است، گفت: جلوگیری از آسیب های اجتماعی این معضل و ایمن سازی جوانان، نیازمند طرح های مدون و برنامه ریزی شده برای آموزش و فرهنگ سازی است که این مهم می بایست مورد تاکید مسئولان فرهنگی و اجرایی باشد.

مویدی زاده بیان داشت: آگاه سازی دانش آموزان، دانشجویان و جوانان می بایست در نظر گرفته شود تا این قشر ارزشمند و تاثیرگذار جامعه را از اثرات سوء این خطر مخرب ایمن سازیم.

وی ضمن اشاره به نقش تاثیر گذار و بی بدیل خانواده ها در آگاه سازی فرزندان و جوانان، افزود: امروز باید به سمتی حرکت کنیم که اکثر امور فرهنگ سازی، راه های پیشگیری، تشخیص و آگاه سازی کودکان، نوجوانان و جوانان را به خانواده ها واگذار کرده و توسط سازمان های مردم نهاد فعال تنها امور نظارتی را داشته باشیم.