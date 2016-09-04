داریوش وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت شهدای منا در استان اصفهان اظهار داشت: این ستاد با محوریت بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سازمان حج و زیارت برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تشییع پیکر ۲۶ شهید حادثه منا در استان اصفهان در سال گذشته ابراز داشت: از این رو در پایان شهریور ماه یادواره شهدای منا در اصفهان برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثاگران استان اصفهان دیدار با خانواده شهدای منا و حضور شاهدان عینی این حادثه و وقایع در صدا و سیما را نیز از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای یادواره شهدای فاجعه منا عنوان کرد و بیان داشت: این مراسم همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.