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۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

یادواره ۲۶ شهید منا در استان اصفهان برگزار می‌شود

یادواره ۲۶ شهید منا در استان اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان – مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: یادواره ۲۶ شهید فاجعه منا همزمان با سراسر کشور در اصفهان برگزار خواهد شد.

داریوش وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت شهدای منا در استان اصفهان اظهار داشت: این ستاد با محوریت بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سازمان حج و زیارت برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تشییع پیکر ۲۶ شهید حادثه منا در استان اصفهان در سال گذشته ابراز داشت: از این رو در پایان شهریور ماه یادواره شهدای منا در اصفهان برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثاگران استان اصفهان دیدار با خانواده شهدای منا و حضور شاهدان عینی این حادثه و وقایع در صدا و سیما را نیز از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای یادواره شهدای فاجعه منا عنوان کرد و بیان داشت: این مراسم همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3760348

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