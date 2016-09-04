به گزارش خبرنگار مهر، مدیر پژوهشکده اطلاعات وابسته به دانشگاه اطلاعات صبح امروز در نشست خبری که در موزه عبرت برگزار شد، از برگزاری همایش «اطلاعات و مردم» در آبان ماه خبر داد و اظهار داشت: این همایش با دو رویکرد علمی و پنل‌های تخصصی برگزار می‌شود.

وی افزود: همایش «اطلاعات و مردم» مانند همایش‌های دیگر، اهداف مختلفی را دنبال می‌کند و مهمترین هدف از طرف سازمان اطلاعاتی این است که ما به دنبال این هستیم که رویکردها را بشناسیم و مردمی کردن اطلاعات را تقویت کنیم.

مدیر پژوهشکده اطلاعات، هدف دوم برگزاری این همایش را شناسایی و مطالباتی که مد نظر مردم است، عنوان کرد و گفت: فراخوان غیررسمی این همایش فصل آخر سال ۹۴ اعلام، در بهار امسال نیز به طور رسمی اطلاع‌رسانی شد و ظرفیت مقالات کامل شده است.

وی ادامه داد: پژوهشکده اطلاعات با سیاست‌ پژوهشی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی با بیش از یک دهه فعالیت در دانشگاه اطلاعات، کار خود را شروع کرد.

مدیر پژوهشکده اطلاعات تصریح کرد: در دوره جدید سیاست وزارت اطلاعات این بوده است که بتواند خود را در فضای عمومی ارائه کند و از فضای بسته که در سازمان‌های اطلاعاتی دنیا وجود دارد، خارج شود. در این زمینه دو حوزه پژوهشی و آموزشی، پیشانی این حوزه شده است.

وی افزود: تا به امروز بالغ بر ۱۴ نشست در حوزه های گوناگون و در نقاط مختلف کشور در این زمینه برگزار شده است.

مدیر پژوهشکده اطلاعات با اشاره به محورهای همایش «اطلاعات و مردم»، گفت: مردم و سازمان اطلاعاتی، توسعه سیاسی ـ اجتماعی و سازمان اطلاعاتی، مردم‌سالاری دینی و سازمان اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی و سازمان اطلاعاتی، اعتماد نهادی و سازمان اطلاعاتی، حقوق شهروندی و سازمان اطلاعاتی، رسانه و سازمان اطلاعاتی، نظارت مردم و سازمان اطلاعاتی، مشارکت مردم و سازمان اطلاعاتی، اطلاعات و انتظار مردم است. امنیت جامعه‌ای و سازمان اطلاعاتی از محورهای این همایش هستند.

وی در ادامه افزود: وزارت اطلاعات به عنوان سازمان مادر، وظیفه همکاری و مشورت با سایر نهادهای اطلاعاتی را دارد و در این همایش جامعه اطلاعاتی، سهمی در این حوزه خواهد داشت و بعد از آن به سراغ مردم می‌رویم.

مدیر پژوهشکده اطلاعات در خصوص تعداد مقالات ارائه شده به دبیرخانه این همایش گفت: ۲۰۰ مقاله تاکنون، ارائه و ۵۰ مقاله پذیرفته شده است.

وی در خصوص اهمیت برگزاری این همایش نیز اظهار داشت: همایش «اطلاعات و مردم» نخستین همایشی است که تحقیقاً در خاورمیانه یک دستگاه اطلاعاتی به صورتی آشکار در حوزه همکاری خود با مردم برگزار می‌کند.

مدیر پژوهشکده اطلاعات افزود: ایده اطلاعات مردم یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است. برگزاری این همایش بعد از ۳۵ سال ویژگی متمایز دستگاه اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان خواهد کشید. محیط امنیتی که امروز دستگاه‌های اطلاعاتی با آن روبرو هستند، با گذشته بسیار متفاوت است.

وی در پایان تصریح کرد: همایش «اطلاعات و مردم» توسط پژوهشکده اطلاعات و وابسته به دانشگاه اطلاعات برگزار خواهد شد و این پژوهشکده از هر گونه همکاری استقبال می‌کند.