به گزارش خبرنگار مهر، امین دلیری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: ارزش اموال منقول در سالهای ٨٩و ٩٠ و ٩١ به ترتیب ٨٤٥، ١٠٦٢و ١٣٦٢میلیارد ریال بوده؛ ضمن اینکه این شاخص برای سالهای ٩٣، ٩٢ و ٩٤ نیز به ترتیب ٢٤١٧، ٢٤٩٠ و٢٤٥٦ میلیارد ریال بوده است.

رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: ارزش اموال غیرمنقول در سالهای ٨٩، ٩٠ و ٩١ به ترتیب ١٧٢، ٣٢٥و ٤٧٦ میلیارد ریال بوده که در سالهای ٩٢، ٩٣ و ٩٤ به ترتیب ٦٢٥، ٧٥٦ و ١٤١٢ میلیارد ریال بوده است.

وی کل ارزش فروش کالاهای قاچاق از سوی این سازمان را در فاصله سالهای ٨٩، ٩٠ و ٩١ به ترتیب ١٠١٧، ١٣٨٨ و ١٨٣٩ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: این شاخص در سالهای ٩٢، ٩٣ و ٩٤به ترتیب ٣٠٤٧، ٣٢٤٥ و ٣٨٦٨ میلیارد است.

به گفته دلیری، در ٥ماهه سال ٩٥ کل فروش اموال منقول و غیر منقول ١٠٦٧ میلیارد ریال بوده که ١٣٩درصد رشد داشته است.

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وی ادامه داد: اکنون ١٣٧ دستگاه خودروی لوکس با حجم موتور ٢٥٠٠ سی سی به بالا در کشور متروکه هستند؛ ضمن اینکه ٣٤٠ خودروی زیر ٢٥٠٠ سی سی نیز در کشور وجود دارد که می‌تواند با رعایت شرایط استاندارد وارد کشور شود، ولی خودروهای بالای ٢٥٠٠ سی سی باید حتما مرجوع شود.

دلیری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اخرین وضعیت شورلتهای مرجوعی نیز گفت: شورلتها هنوز در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار نگرفته است ولی در مجموع دو حالت در مورد آنها وجود دارد که ممکن است حتی وارد باسکول های گمرک هم نشده باشد و مرجوع شود.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به افزایش کشفیات کالای قاچاق، اینگونه کالاها مثل برف روی بام انبارهای سازمان تملیکی می نشینند و به همین دلیل در سال گذشته١٣ هزار متر مربع به انبارهای خود اضافه کرده ایم.

به گفته دلیری، در ٥ ماهه سال ٩٥ مجموع کالاهای انهدامی به ٣٠٥ میلیارد ریال رسیده که رشد ١٧٧ درصدی داشته؛ ضمن اینکه بیشترین انهدام در گروه کالایی سریع الفساد درجه دو، لوازم آرایشی و بهداشتی، انواع دارو و نوشیدنی بوده است.

دلیری ادامه داد: در برنامه ششم توسعه حکمی گنجانده شده که بر اساس آن دارایی های مازاد بانک ها از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش رسد. این در شرایطی است که بانک ها نیز اجبار شده اند تا دارایی های مازاد خود را فروخته و به دارایی جاری تبدیل کنند و در این میان هماهنگی هایی نیز با وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده است.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص فروش اموال امیرمنصور آریا نیز گفت:۴۰ پلاک تفکیک در اختیار وی قرار داشت که سازمان اموال تملیکی به عنوان دولت در آن سهم دارد و البته بانک ملی نیز بیشترین طلبکار او به شمار می آمد. در عین حال هنوز گروه ملی فولاد خوزستان تعیین تکلیف نشده اما در مورد سایر اموال اقدامات لازم صور ت گرفته است.

وی افزود: ۲۳ پلاک ملکی را از اموال امیرمنصور آریا به فروش رسانده ایم و ۱۷ پلاک آن هنوز به فروش نرفته است و این در شرایطی است که با فروش املاک وی ۱۲۲۴ میلیارد ریال منابع مالی نصیب دولت شده است. ضمن اینکه برآورد می شود ۱۷ پلاک باقی مانده ارزشی حدود هزار میلیارد ریال داشته ضمن اینکه ارزش پیش بینی شده کارخانه ملی فولاد نیز ۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال است.

دلیری در ادامه در خصوص اموال بابک زنجانی نیز گفت: اگر اموالی از وی مصادره شود و در اختیار دولت قرار گیرد مسلما این اموال از سوی سازمان جمع آوری فروش املاک تملیکی به فروش خواهد رفت که تا به امروز ریالی از اموال این فرد در اختیار سازمان قرار نگرفته است.

وی اظهار داشت: ممکن است ابهاماتی در میان باشد که مقامات قضایی باید آن را برطرف کنند البته در این میان باید به این نکته اشاره داشت که برخی دستگاه ها همچون وزارت نفت که طرف بابک زنجانی به شمار می آید ممکن است وجوه و اموالی از وی را در اختیار بگیرند.

دلیری در خصوص فروش کالاها در بورس کالا نیز گفت: مشتاقیم کالاهای مربوطه وارد بورس کالا شود که با مدیرعامل این سازمان جلساتی برگزار شده و دو تا سه کالا نیز از اموال این سازمان در بورس کالا به فروش رسیده است.